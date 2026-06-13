NTN24
Sábado, 13 de junio de 2026
Sábado, 13 de junio de 2026
Mundial 2026

Marruecos marca un precedente ante la poderosa Brasil; el seleccionado africano logra su primer punto mundialista ante la 'verdamarela'

junio 13, 2026
Por: Natalia Vera
Brasil vs. Marrueco, Copa del Mundo 2026 - Foto: AFP
Brasil vs. Marrueco, Copa del Mundo 2026 - Foto: AFP
Los marroquíes dejaron escapar la victoria ante los brasileños; pese a eso, marcan un hito en el historial mundialista ante el pentacampeón.

La selección de Marruecos sigue haciendo historia en la élite del fútbol mundial; en esta ocasión, el combinado africano sumó su primer punto ante su similar de Brasil en una Copa del Mundo. En el juego intenso de principio a fin,

En el partido válido por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, ‘Los Leones del Atlas’ pegaron primero en el juego ante la Canarihna, pues a tan solo 21 del tiempo inicial, el extremo Ismael Saibari puso el 1 por 0, tras un contraataque.

Resultado que duraría poco, pues tan solo 11 minutos más tarde llegaría el empate de Brasil, por medio del delantero Vinicius Junior; dentro del área lanzó un potente remate difícil de atajar para el portero Bono. Con el 1 por 1, los equipos se fueron al descanso.

Para la etapa complementaria, ambas selecciones generaron opciones de peligro, pero carecieron de efectividad al momento de definir.

Aunque los marroquíes dejaron escapar la victoria ante los brasileños, pese a eso marcan un hito en el historial mundialista ante el pentacampeón.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a tiempo de no convertirnos en lo que fue El Salvador antes de la llegada de Bukele": Laura Fernández, presidente de Costa Rica

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Mucha gente no está llegando por miedo”: experto sobre las fuertes medidas migratorias de Estados Unidos, sede del Mundial

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Fueron condiciones infrahumanas": preso político excarcelado denuncia graves problemas de salud tras permanecer por más de dos años detenido por el régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Presidente de la CAF explica cómo en El Salvador se hizo el "mayor canje de deuda en historia de la región" y habla de "desafíos" en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Deportes

Ver más
Roberto Martínez, técnico de Portugal - Foto: EFE
Selección de Portugal

Técnico de Portugal dice no estar "de acuerdo" con que el juego ante Colombia sea "el más importante" y reveló lista de convocados para el Mundial

Neymar | Foto: EFE
Neymar

Fin del misterio: Neymar fue convocado por Ancelotti para jugar el Mundial; el cuarto en su carrera

James Rodríguez y Antonella Petro | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez le envía un mensaje a Antonella Petro y le hace una promesa tras la polémica que se armó en la despedida de la Selección

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El ayatolá Alí Jamenei - EFE
Medio Oriente

En medio de las negociaciones con EE. UU., el régimen de Irán dijo que llevará a cabo el funeral de su jefe supremo que fue eliminado el 28 de febrero

Ataque de Ucrania a Rusia - Foto referencia: EFE
Ataques

Ataques ucranianos impactaron la ciudad de San Petersburgo antes de la inauguración del foro económico de “Davos”

Juicio Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos EFE
Donald Trump

Trump nominó como nuevo director de Inteligencia Nacional al fiscal que imputó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Nueva York

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"El regreso de María Corina Machado a Venezuela es irreversible y no va a regresar sola": José Amalio Graterol ante visita de la líder democrática a Panamá

Niño Guerrero, cabecilla de El Tren de Aragua / FOTO: Captura de pantalla
El Tren de Aragua

“Las decisiones las toma Estados Unidos y el régimen solo obedece”: periodista sobre la caída de ‘Niño’ Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua

Roberto Martínez, técnico de Portugal - Foto: EFE
Selección de Portugal

Técnico de Portugal dice no estar "de acuerdo" con que el juego ante Colombia sea "el más importante" y reveló lista de convocados para el Mundial

Prisionera política venezolana Yanín Fabiana Pernía Coronel / Instituto Nacional de Orientación Femenina de Venezuela - Fotos: X
Presos políticos

Denuncian que prisionera política venezolana ha sido abusada por 30 custodios en el INOF

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre