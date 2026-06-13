Marruecos marca un precedente ante la poderosa Brasil; el seleccionado africano logra su primer punto mundialista ante la 'verdamarela'

La selección de Marruecos sigue haciendo historia en la élite del fútbol mundial; en esta ocasión, el combinado africano sumó su primer punto ante su similar de Brasil en una Copa del Mundo. En el juego intenso de principio a fin,

En el partido válido por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, ‘Los Leones del Atlas’ pegaron primero en el juego ante la Canarihna, pues a tan solo 21 del tiempo inicial, el extremo Ismael Saibari puso el 1 por 0, tras un contraataque.

Resultado que duraría poco, pues tan solo 11 minutos más tarde llegaría el empate de Brasil, por medio del delantero Vinicius Junior; dentro del área lanzó un potente remate difícil de atajar para el portero Bono. Con el 1 por 1, los equipos se fueron al descanso.

Para la etapa complementaria, ambas selecciones generaron opciones de peligro, pero carecieron de efectividad al momento de definir.

Aunque los marroquíes dejaron escapar la victoria ante los brasileños, pese a eso marcan un hito en el historial mundialista ante el pentacampeón.