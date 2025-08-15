NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Lucha

“Mi cuerpo me pide a gritos que cierre este capítulo”: John Cena sobre su carrera en la WWE

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
John Cena y Cody Rhodes - AFP
Durante una entrevista con The Tonight Show con Jimmy Fallon, el luchador se refirió a su retiro previsto para finales de 2025.

El luchador John Cena, quien saltó a la fama en la World Wrestling Entertainment (WWE) y luego tuvo éxito en la pantalla grande como actor, dijo que su “cuerpo pide a gritos” que ponga fin a su carrera deportiva.

Durante una entrevista con The Tonight Show de Jimmy Fallon, Cena habló sobre su cameo sorpresa en Superman y su intento de disfrutar cada momento de su gira de despedida de la WWE tras casi 25 años de lucha libre.

Caracterizado como su personaje en la serie “El Pacificador”, el luchador de 48 años aseguró que, aunque la pasó “fantástico”, cree que “ha llegado el momento” de retirarse y darle paso a la siguiente generación.

“Cada parte de mí (desea que quedara más tiempo), pero mi cuerpo me pide a gritos que cierre este capítulo”, dijo Cena a Fallon.

De acuerdo con The Independent, la estrella de lucha libre tiene pendientes 11 fechas con la WWE. Cena, quien debutó hace casi 25 años, anunció su retiro para finales de 2025, un año que serviría para desarrollar su gira final.

“Estoy muy agradecido de que la WWE me haya dado casi 25 años para salir y hacer lo mío, y ser invisible; ha sido fantástico”, añadió, reflexionando sobre su edad.

Según dijo el actor, su retiro de la lucha libre estuvo motivado, en gran parte, para darle paso a las nuevas generaciones de luchadores.

“Me topé con una clase joven y hambrienta. Creo que si me quedo más tiempo, solo estoy quitándoles tiempo a esos chicos jóvenes que podrían ser la próxima oportunidad de causar un impacto. Es hora, hermano. Es hora”, aseguró.

¿Quién es John Cena?

De acuerdo con información de World Wrestling Entertainment, John Felix Anthony Cena es 17 veces campeón mundial y ha llevado la antorcha de la WWE desde que pisó el ring por primera vez hace casi dos décadas.

El historial de derrotas de Cena incluye a importantes nombres de la lucha liebre como The Rock, Randy Orton, Batista, Brock Lesnar y Triple H, y algunos de los nuevos guardias de la WWE como Roman Reigns, Seth Rollins, Rusev, Kevin Owens y Bray Wyatt, según detalla WWE.

En el campo del cine, Cena también dejó su huella, actuando en cintas como "Bumblebee", "Blockers", "Trainwreck", "Peacemaker", entre otras.

