País latinoamericano comenzará a utilizar Grok de Elon Musk en la educación escolar pública

Un país latinoamericano anunció el jueves que comenzará a utilizar Grok, el asistente de inteligencia artificial (IA) conversacional desarrollado por xAI, la empresa de Elon Musk, en la educación escolar pública de su territorio.

Se trata de El Salvador, que empezará a implementar Grok en sus instituciones educativas, en medio de fuertes críticas de varios usuarios que han tildado al sistema de hacer comentarios inapropiados y en los que Musk ha asegurado que su equipo ha estado trabajando.

El uso de Grok en la educación pública de un país por primera vez a nivel mundial, fue anunciado por el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el jefe de X, el hombre más rico del mundo según la revista estadounidense Forbes, Elon Musk.

Bukele, aclamado por muchos por su contundente estrategia contra las pandillas que acechaban en su país, pero acusado por otros sectores de estar vulnerando los derechos, encabeza una reforma educativa centrada en la disciplina y la cortesía, al tiempo que prohíbe el llamado "lenguaje inclusivo".

Ahora, también quiere lanzar "el primer programa educativo impulsado por inteligencia artificial a nivel nacional del mundo", según una declaración formal conjunta de xAI y el Gobierno de El Salvador.

"Durante los próximos dos años, implementaremos Grok en más de 5.000 escuelas públicas, brindando aprendizaje personalizado a más de un millón de estudiantes", afirma la comunicación.

El sistema, que será desarrollado conjuntamente por El Salvador y xAI, permitirá enseñar según el nivel educativo y el ritmo individual de cada alumno, incluso en comunidades rurales remotas, señala el comunicado.

Es importante tener en cuenta que más de 1,2 millones de estudiantes en total, desde jardín de infantes hasta secundaria, asisten a escuelas públicas en El Salvador.

Grok, entretanto, se encuentra en este momento bajo investigación en Francia por presuntos "comentarios que niegan el Holocausto".

Dicha acusación se produjo después de que una publicación de Grok dijera que las cámaras de gas en el campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau estaban "diseñadas para la desinfección con Zyklon B contra el tifus... en lugar de para ejecuciones masivas".

El mes pasado, investigadores estadounidenses dijeron que Grokipedia, la enciclopedia en línea de Musk, contenía miles de citas de fuentes cuestionables y potencialmente problemáticas.

Bukele, no obstante, aseveró que la colaboración con Grok "ofrecería algo extraordinario para toda la humanidad".

"Desde establecer el estándar mundial en seguridad hasta ser ahora pionero en la educación impulsada por IA, El Salvador demuestra que las naciones pueden saltar directamente a la cima a través de políticas audaces y una visión estratégica", agregó.

Para Musk, esta se trata de una oportunidad para "liberar todo el potencial de la IA en la educación e inspirar un cambio global".

Bukele, quien suele considerarse un genio de las redes sociales y un pionero de la tecnología, convirtió a El Salvador en 2021 en el primer país en aceptar bitcoin como moneda de curso legal.

La cuestionada medida fue tomada en un país donde la mayoría no tiene acceso a los servicios bancarios. Una encuesta de la Universidad Centroamericana, por demás, reveló que alrededor del 92 por ciento de los salvadoreños aún no usaba bitcoin en 2024.