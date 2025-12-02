Lo que no se vio en la final de Copa Libertadores: joven es tendencia por transmitir el partido desde un cerro en traje y corbata

Cliver Huamán, popular en redes como 'Pol Deportes', se convirtió en la sensación de su país, luego de transmitir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras desde lo alto de un cerro que rodea el estadio Monumental de Lima, el pasado sábado.

Impedido de ingresar al estadio por su corta edad, el chico no se resignó, pues escaló uno de los cerros aledaños al recinto deportivo y desde allí montó su propio “estudio” improvisado.

Con un celular, un trípode, un micrófono y vestido de traje y corbata, Huamán relató en vivo por TikTok, acompañado por su hermano, quien se encargó de ser su productor.

Huamán, posteriormente, en diferentes medios que lo contactaron por su historia, dijo que viajó 18 horas desde Andahuaylas para no perderse la final.

Criado en una familia humilde y con raíces quechuas, esta promesa del periodismo deportivo narró ante varios medios peruanos que su gran sueño es narrar partidos de la selección peruana y las definiciones del torneo local.

En el plano internacional, la creatividad del muchacho hizo que la hinchada del Flamengo lo elogiara. Dicha fanaticada lo bautizó como “el narrador oficial del Mengao”.

Gracias a su iniciativa, los fragmentos de su transmisión se viralizaron de inmediato y su comunidad en TikTok creció a gran velocidad.

Varias figuras públicas también se sumaron a los aplausos para este adolescente, entre los mensajes destacados de celebridades apareció incluso el del productor argentino Bizarrap, quien le dejó un “Grande” en uno de los videos, comentario que multiplicó el alcance del joven narrador.

Las muestras de apoyo también llegaron de usuarios de otros países, que valoraron el esfuerzo físico y organizativo que implicó viajar desde Andahuaylas y transmitir desde un cerro para seguir la final.

En cuanto a las acciones de la final de la Libertadores 2025, el Clube de Regatas do Flamengo se consagró campeón tras imponerse 1-0 al Sociedade Esportiva Palmeiras en la Final disputada este sábado 29 de noviembre, en la ciudad de Lima, Perú.

Con este resultado, el Fla alcanzó su cuarto título en la máxima competición de clubes de Sudamérica, sumando esta conquista a las obtenidas en 1981, 2019 y 2022, y convirtiéndose en el primer club de Brasil en lograr el tetracampeonato del certamen.