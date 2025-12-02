NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Martes, 02 de diciembre de 2025
Copa Libertadores

Lo que no se vio en la final de Copa Libertadores: joven es tendencia por transmitir el partido desde un cerro en traje y corbata

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Cliver Huamán, joven peruano creador de contenido / Copa Libertadores - Fotos: X / EFE
Cliver Huamán, joven peruano creador de contenido / Copa Libertadores - Fotos: X / EFE
Criado en una familia humilde y con raíces quechuas, esta promesa del periodismo deportivo narró ante varios medios peruanos que su gran sueño es narrar partidos de la selección peruana y las definiciones del torneo local.

Cliver Huamán, popular en redes como 'Pol Deportes', se convirtió en la sensación de su país, luego de transmitir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras desde lo alto de un cerro que rodea el estadio Monumental de Lima, el pasado sábado.

o

Impedido de ingresar al estadio por su corta edad, el chico no se resignó, pues escaló uno de los cerros aledaños al recinto deportivo y desde allí montó su propio “estudio” improvisado.

Con un celular, un trípode, un micrófono y vestido de traje y corbata, Huamán relató en vivo por TikTok, acompañado por su hermano, quien se encargó de ser su productor.

Huamán, posteriormente, en diferentes medios que lo contactaron por su historia, dijo que viajó 18 horas desde Andahuaylas para no perderse la final.

Criado en una familia humilde y con raíces quechuas, esta promesa del periodismo deportivo narró ante varios medios peruanos que su gran sueño es narrar partidos de la selección peruana y las definiciones del torneo local.

o

En el plano internacional, la creatividad del muchacho hizo que la hinchada del Flamengo lo elogiara. Dicha fanaticada lo bautizó como “el narrador oficial del Mengao”.

Gracias a su iniciativa, los fragmentos de su transmisión se viralizaron de inmediato y su comunidad en TikTok creció a gran velocidad.

Varias figuras públicas también se sumaron a los aplausos para este adolescente, entre los mensajes destacados de celebridades apareció incluso el del productor argentino Bizarrap, quien le dejó un “Grande” en uno de los videos, comentario que multiplicó el alcance del joven narrador.

Las muestras de apoyo también llegaron de usuarios de otros países, que valoraron el esfuerzo físico y organizativo que implicó viajar desde Andahuaylas y transmitir desde un cerro para seguir la final.

En cuanto a las acciones de la final de la Libertadores 2025, el Clube de Regatas do Flamengo se consagró campeón tras imponerse 1-0 al Sociedade Esportiva Palmeiras en la Final disputada este sábado 29 de noviembre, en la ciudad de Lima, Perú.

o

Con este resultado, el Fla alcanzó su cuarto título en la máxima competición de clubes de Sudamérica, sumando esta conquista a las obtenidas en 1981, 2019 y 2022, y convirtiéndose en el primer club de Brasil en lograr el tetracampeonato del certamen.

Temas relacionados:

Copa Libertadores

Final

Conmebol

Flamengo

Palmeiras

Perú

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

"La posibilidad de diálogo existe, pero no como negociación, sino como una conversación bajo amenaza": analista sobre acercamientos entre Trump y Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania | Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

Nasry Asfura y Salvador Nasralla (AFP)
Elecciones en Honduras

Nasry Asfura y Salvador Nasralla cabeza a cabeza por la Presidencia de Honduras en medio de un lento conteo

Más de Deportes

Ver más
Indumentaria deportiva de los Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes (equipos del béisbol venezolano) - Fotos: X / EFE / Pexels
LVBP

La tabla de la LVBP empieza a tomar forma: los 'eternos rivales' se encuentran en el sótano

Yeferson Soteldo, jugador venezolano de Fluminense y La Vinotinto - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

Promesa del fútbol venezolano rechaza que lo comparen con Yeferson Soteldo cuando le dicen "espero no sea como este"

Selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Jugador de la selección Colombia anotó gol en Inglaterra y tuvo una emotiva dedicatoria tras afrontar difícil momento

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Meghan Markle, esposa del prìncipe Harry / FOTO: EFE
Meghan Markle

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, regresa a la actuación tras ocho años de auscencia con un pequeño papel

Diosdado y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Se caen a mentiras, dicen que Nicolás les ofreció que lo dejaran dos años más y se creen su vaina": Diosdado Cabello negó negociación con EE. UU. para salida de Maduro del poder

Covid en Venezuela / FOTO: EFE
Virus

Venezuela registra un repunte de casos de H1N1, covid y Zika: lluvias alientan los virus

Indumentaria deportiva de los Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes (equipos del béisbol venezolano) - Fotos: X / EFE / Pexels
LVBP

La tabla de la LVBP empieza a tomar forma: los 'eternos rivales' se encuentran en el sótano

Foto de referencia (Canva)
Twitter

Canva, X y otras aplicaciones sufren caídas: miles de usuarios reportan mensajes de error

Buque y despliegue militar de Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

¿Es posible un ataque de Estados Unidos en Venezuela en los próximos días? Esto dijo analista en NTN24

Suicidio

Impactante cifra de suicidios en Venezuela en los últimos días: adolescentes los más vulnerables

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre