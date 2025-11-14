NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Péntagono

El Pentágono revela detalles sobre la operación Lanza del Sur de EE. UU. que busca expulsar narcoterroristas del hemisferio

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Las declaraciones obtenidas por NTN24 son las primeras del Pentágono con detalles sobre Lanza del Sur.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos reveló a NTN24 detalles de la recién lanzada operación “Lanza del Sur”, diseñada para desmantelar las redes de narcotráfico que operan en el hemisferio.

Las declaraciones obtenidas por NTN24 son las primeras del Pentágono con detalles sobre la misión que fue anunciada el jueves por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y que según anunció tiene entre sus objetivos expulsar "narcotraficantes de nuestro hemisferio".

El Pentágono indicó que "al formar una fuerza operativa conjunta en torno al cuartel general de la II misión expedicionaria de marines" se mejora la "capacidad para detectar, desarticular y desmantelar las redes de tráfico ilícito con mayor rapidez y profundidad, junto con nuestros homólogos estadounidenses y de los países socios".

"Se trata principalmente de una iniciativa marítima, y nuestro equipo aprovechará las patrullas marítimas, la vigilancia aérea, las interceptaciones de precisión y el intercambio de inteligencia para combatir el tráfico ilícito, defender el estado de derecho y, en última instancia, proteger mejor a las comunidades vulnerables de nuestro país”, indicó.

Ante la noticia, la congresista María Elvira Salazar expresó su respaldo a la iniciativa a través de redes sociales.

o

Afirmó que está “orgullosa del Departamento de Guerra por finalmente darles a los narcoterroristas algo que temer”. “Durante demasiado tiempo, estos criminales han inundado nuestro país de drogas, han desestabilizado nuestro hemisferio y han matado con impunidad”, consideró.

“Esto se acaba hoy. Ya no se les permitirá aterrorizar a nuestras comunidades sin castigo”, resaltó.

Por su parte, el congresista Carlos Gimenez publicó que "los días de los narcoterroristas están acabados".

Las reacciones también provinieron del disidente cubano en el exilio José Daniel Ferrer, quien dirigió un mensaje directo a Nicolás Maduro.

"Vete ya, llévate a Diosdado, a padrino, y a los hermanos Rodríguez, eviten terminar como Sadam Husein Gadafi o Milosevic, ustedes son unos criminales narcoterroristas, al igual que los de la Habana", mencionó.

Desde hace varias semanas, la Administración del presidente Donald Trump viene adelantando un despliegue militar, en el Caribe y el Pacífico, contra carteles de la droga, que el régimen de Venezuela denuncia como una maniobra para sacar a Nicolás Maduro del poder.

Las operaciones de Estados Unidos en aguas internacionales han logrado destruir al menos 20 lanchas que presuntamente transportaban droga y han cobrado la vida de más de 70 personas señaladas como narcotraficantes.

