Viernes, 12 de diciembre de 2025
Juegos Olímpicos

Snoop Dogg da un salto de la música a los deportes y se convierte en el entrenador honorífico de EE.UU. para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2026

diciembre 12, 2025
Por: Diana Pérez
Snoop Dogg | Foto: AFP
El comité destacó que durante dos décadas, el rapero ha usado el deporte como mecanismo para abrir puertas y crear oportunidades.

El famoso rapero estadounidense Snoop Dogg parece estar tomando un nuevo rumbo en su vida y cada vez se aleja más de la industria musical para adentrarse en el mundo de los deportes.

El intérprete de ‘Young, Wild & Free’ es un apasionado por el deporte, así lo ha demostrado al asistir a algunos partidos de la NBA para apoyar a Los Lakers de LeBron James.

Sin embargo, su pasión por el deporte lo ha llevado a convertirse en el primer entrenador honorario de Estados Unidos para una edición de Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Su nuevo rol lo empezará a ejercer en los Juegos de Invierno que se darán en 2026, en febrero en Milán-Cortina, en Italia, según informó el USOPC.

Por medio de un comunicado, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) informó que la decisión representa un hito histórico.

“El Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos (USOPC) anunció hoy que Snoop Dogg, leyenda del entretenimiento, empresario y aficionado a los deportes de toda la vida, se ha unido al Equipo de EE. UU. como su primer Entrenador Honorario”, dice el comunicado.

En el texto, el USOPC comentó que el papel de Snoop como entrenador honorario de Estados Unidos es un “rol voluntario que celebra y apoya a los atletas estadounidenses fuera del campo de juego”.

Lo que quiere decir también que el rapero se une al Equipo Detrás del Equipo: “el personal, los entrenadores, los expertos médicos, los administradores y los socios que ayudan a los atletas a alcanzar sus sueños e inspiran a la nación”.

El comité afirmó que Doog aportara su “humor y corazón” característicos para motivar a los atletas del equipo de Estados Unidos en su camino “hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y más allá”.

Sobre el anunció Snoop afirmó que los atletas del equipo norteamericano “son las verdaderas estrella” y que él solo está para “animar, animar y quizás aportar un poco de sabiduría desde la banda”.

“Este equipo representa lo mejor del deporte: talento, corazón y esfuerzo. Si puedo aportar un poco más de amor y motivación, será un triunfo para mí”, añadió.

La directora ejecutiva de la USOPC, Sarah Hirshland, señaló que desde que los atletas estadounidenses conocieron al intérprete de ‘Sweat’ hubo una “conexión instantánea” y “respeto mutuo, curiosidad genuina y muchas risas”.

“Su entusiasmo por el Movimiento Olímpico y Paralímpico es contagioso, y estamos encantados de darle la bienvenida oficialmente como miembro del Equipo detrás del Equipo”, puntualizó Hirshland.

Esto porque su fundación Snoop Youth Football League ha apoyado a más de 15.000 atletas jóvenes entre ellos “jóvenes con discapacidades, ayudándolos a crecer y prosperar”.

“Su compromiso refleja lo que está en el corazón de cada empleado del Equipo de EE. UU.: nos unimos e inspiramos a través de nuestro amor por el deporte”, explicó el USOPC.

Y desde el comité están seguros de que Snoop, desde su nuevo rol, puede ayudar a visibilizar los recursos que necesitan los atletas al entrar en el foco mundial.

“Snoop aporta un profundo respeto por toda la trayectoria del atleta”, sentencia el comunicado.

De hecho, el rapero ya asumido su rol al prestar su voz para dar a conocer el Fondo del Equipo de Estados Unidos.

Esto con el propósito de brindar recursos directos para poder ayudar a los atletas a que alcancen su máximo potencial.

Y esas donaciones que reciba el fondo serán destinadas, un 100%, a los atletas y a los programas que hacen realidad su sueños, lo que incluye la salud mental, educación y entrenamiento, así como también el apoyo para su transición profesional.

“Como brazo recaudador de fondos del USOPC, la Fundación Olímpica y Paralímpica de EE. UU. (USOPF) es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) dedicada al avance del Equipo de EE. UU.”, explica el comité.

