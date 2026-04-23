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Jueves, 23 de abril de 2026
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Costa de Marfil

Exfutbolista africano es condenado a prisión por violación y deberá pagar una suma de dinero a la víctima

abril 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Celda en una cárcel - Foto de referencia: Pexels
Celda en una cárcel - Foto de referencia: Pexels
La noticia fue confirmada por la Asociación de Defensa de los Derechos de las Mujeres de Costa de Marfil.

Abdoulaye Traoré, exfutbolista marfileño que fue campeón con su selección en la Copa de África de Naciones de 1992, fue condenado a tres años de prisión por violación.

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Según una fuente judicial, el exgoleador fue declarado culpable de haber tenido en marzo de 2021 relaciones sexuales no consentidas con una mujer que tenía entonces 21 años.

La noticia fue confirmada este jueves por la Asociación de Defensa de los Derechos de las Mujeres de Costa de Marfil.

El exdelantero también deberá pagar de 15 millones de francos CFA (unos 26.800 dólares) a la víctima.

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Aparte tendrá privación de sus derechos cívicos durante 10 años, así como una prohibición de aparecer por la ciudad de Bouaké durante cinco años.

Traoré, en su momento, fue un delantero emblemático del club marfileño Asec Mimosas y de la selección de Costa de Marfil.

Jugó además en varios clubes europeos, entre ellos el Sporting de Braga portugués y el Metz francés.

Este exjugador disputó 90 partidos con su combinado nacional de 1984 a 1996 y anotó 49 goles.

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Entretanto, participó en la Copa Rey Fahd 1992 y en seis ediciones de la Copa Africana de Naciones, siendo campeón en la edición de 1992.

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