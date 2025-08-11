NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Futbolistas

Murió el histórico delantero asiático que deslumbró a Pelé; lo consideran el mejor de la historia de su país

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Futbolista japonés Kunishige Kamamoto | Foto: AFP
También alternó su carrera como dirigente futbolístico con la de político, ya que en 1995 fue elegido representante en la Cámara de legisladores.

El mundo del fútbol enfrenta un nuevo adiós tras conocerse la noticia del fallecimiento del histórico delantero de la selección de Japón, Kunishige Kamamoto.

Kamamoto falleció a los 81 años a causa de una grave neumonía según indicó por medio de un comunicado la Federación Japonesa de Fútbol (JFA).

El presidente de la JFA, Tsuneyasu Miyamoto, aseguró en el comunicado que: “Ofrezco mis condolencias por el fallecimiento de Kunishige Kamamoto”.

“Como lo demuestra su gol en los Juegos Olímpicos de México 1968 y su récord de 75 goles con la selección japonesa, Kamamoto fue un delantero excepcional. También tuvo una profunda influencia en mi carrera”, añadió.

Kunishige era considerado como el mejor delantero de la historia del fútbol japones y se convirtió en leyenda del conjunto nacional al convertirse en el histórico artillero del equipo.

Con 75 goles anotados en los 76 partidos que disputó portando los colores del conjunto nacional, Kamamoto logró ganarse un cupo en los libros de historia de su país.

Además, el nativo de Kyoto fue el máximo goleador de los Juegos Olímpicos que se disputaron en México en 1968, donde Japón se llevó la medalla de bronce.

El Yanmar Diesel, ahora Cerezo Osaka, fue el club de su carrera anotando un total de 202 goles en 251 partidos del campeonato japonés.

En la parte final, compaginó su faceta de jugador con el puesto de entrenador de ese equipo hasta su retiro en 1984.

Luego prosiguió su carrera de entrenador hasta 1995 y tres años más tarde se convirtió en vicepresidente de la JFA y fue director del Comité Organizador del Mundial de 2002, coorganizado por Japón y Corea del Sur.

El actual seleccionador nipón destacó la figura de Kamamoto, "que dio a los japoneses un rayo de esperanza de poder competir a nivel internacional".

Otro mito del fútbol nipón, Kasuyoshi Miura, que sigue jugando pese a tener ya 58 años, recordó que el propio Pelé dijo de Kamamoto que era "un gran delantero", cuando el brasileño participó en el partido de homenaje por la retirada del ahora fallecido.

"Cuando escuché al Rey Pelé decir que era 'un gran delantero', me sentí orgulloso como japonés y aún lo recuerdo", declaró el segundo máximo goleador de la historia del fútbol japonés.

El exfutbolista japones, Kozo Tashima, afirmó que la noticia de la muerte de Kamamoto le impacto porque “sabía que se estaba recuperando, pero nunca imaginé que fallecería tan pronto”.

“Kamamoto era alguien a quien admiraba y siempre admiré desde que empecé a jugar al fútbol en serio en la secundaria”, aseveró.

Saburo Kawabuchi, exfutbolista y entrenador japonés, expresó que: “Recuerdo que me asombró su extraordinaria envergadura, algo que no se veía en ningún jugador japonés”.

