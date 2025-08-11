Millonarios continúan cediendo puntos en la Liga BetPlay Clausura 2025

Durante la sexta jornada de la Liga BetPlay Clausura 2025, Millonarios recibió en el estadio Nemesio Camacho El Campín al Deportivo Cali, un juego marcado por el emotivo encuentro de Alberto Gamero con sus dirigidos y por las lesiones que padecieron un par de jugadores del conjunto Embajador.

El conjunto capitalino comenzó arriba en el marcador, gracias a la anotación de Beckham Castro a los 7 minutos de juego, hecho que despertó la ilusión de la afición. Motivados por el primer tanto, los dirigidos por David González comenzaron atacando y generando opciones de peligro, pero en su camino se encontraron con Alejandro González, arquero del conjunto caleño, quien se interpuso en repetidas ocasiones ante los remates de futbolistas del equipo azul.

Tanta insistencia por parte de los Embajadores dio fruto y sobre los 27’ del encuentro apareció Helibelton Palacios, quien puso el 2-0. Con el marcador a su favor y el balón en su poder, el equipo local buscó seguir ampliando el global, situación que generó un par de descuidos en la zona defensiva de Millonarios, hecho que supo aprovechar el Deportivo Cali.

Antes de que terminara la primera parte, el defensor del conjunto capitalino Andrés Llinás cometió una falta en el área a Avilés Hurtado, que, tras ser revisada por el VAR, el juez central decretó penal a favor de los dirigidos por Gamero. El encargado de anotar el tanto desde el punto blanco fue el mismo Hurtado para el 2-1.

Para la etapa complementaria, ambas escuadras salieron al terreno de juego con la intención de ampliar el marcador; la primera oportunidad la tuvieron los capitalinos en los pies de Beckham, pero nuevamente apareció el golero Rodríguez para impedir el gol.

Pasados unos minutos, los Azucareros aprovecharon un balón que quedó flotando en el área del conjunto capitalino, situación que fue aprovechada por Avilés Hurtado, quien lanzó un potente remate, difícil de atajar para Guillermo de Amores. De esta manera, el equipo vallecaucano puso el 2-2, sobre los 57’ de juego.

El empate motivó a los dirigidos por Alberto Gamero, que tan solo cinco minutos más tarde, por medio de un tiro libre cobrado por Johan Andrés Martínez, revirtió el marcador y se fue arriba en el global.

Con el gol del equipo vallecaucano, los Embajadores pasaron de la alegría a la preocupación, no solo por ir abajo en el resultado, sino porque en medio de 10 minutos perdió a dos de sus figuras: el arquero Guillermo de Amores y Andrés Llinás, este último por una grave lesión en uno de sus tobillos, y el otro por un golpe en su cabeza tras chocar con el palo izquierdo del arco.

A pesar de eso, los comandados por David González buscaron la manera de igualar el resultado, y lo lograron por medio de Danovis Banguero, quien lanzó un potente remate difícil para atajar para Alejandro Rodríguez para el 3 a 3, resultado con el que finalizó el encuentro.

Con este empate, el Deportivo Cali ocupa la casilla 11 con seis unidades, mientras que los capitalinos son últimos de la competencia con una unidad.

Hecho que desata preocupación en la afición Albiazul, pues de cuatro juegos disputados a la fecha solo han logrado sumar un punto en el segundo semestre del fútbol colombiano.