Noche de terror: jugador de la Roma fue secuestrado en su casa junto a su familia mientras los ladrones realizaban millonario robo

Una noche de terror vivió uno de los jugadores del AS Roma, quien fue secuestrado junto a su familia durante un violento robo en su residencia en Italia.

Se trata del centrocampista del conjunto italiano y de la selección de Marruecos Neil El Aynaoui, quien junto a su familia vivieron una noche de terror y panico.

Según han reportado medios locales, seis hombres armados ingresaron a la vivienda del fútbolista y lo retuvieron a él y a su familia mientras robaban la vivienda en la madrugada de este martes.

Los delincuentes iban vestidos de negro y con el rostro totalmente cubierto e ingresaron a la residencia a las 3:00 a.m., de acuerdo a la información dada por los medios.

Los ladrones habrían arrancado las rejas de una de las ventanas de la vivienda que está ubicada en la zona residencial de Castel Fusano.

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Al interior de la casa se encontraban el jugador, su pareja, su madre, su hermano y la pareja de este. Todos fueron encerrados en una habitación mientras los seis sospechosos llevaron a cabo el robo.

Según los medios, los ladrones se llevaron joyas, bolsos de diseño y un reloj Rolex, todo junto sumando un aproximado de 10.000 euros.

A la casa del jugador de la Roma llegó la Brigada Antirrobos de la Policía Estatal italiana para iniciar con la investigación para esclarecer los hechos.

Las primeras informaciones dadas afirman que ninguno de los integrantes de la familia del jugador ni él resultaron heridos.

Este no es el primer caso de este estilo en el que el protagonista es un futbolista de la Serie A. Otros futbolista del Lazio y la Roma como Chris Smalling, Mattia Zaccagni, Mario Gila, Matías Vecino y Philippe Mexès, han sufrido robos o intento de robos en sus residencias.