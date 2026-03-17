NTN24
Martes, 17 de marzo de 2026
Martes, 17 de marzo de 2026
Senegal

Escándalo mundial: la polémica razón por la que le quitaron el título de la Copa Africana de Naciones a Senegal y se lo dieron a Marruecos dos meses después

marzo 17, 2026
Por: Diana Pérez
Selección de Senegal celebrando su título en la AFCON | Foto: EFE
Selección de Senegal celebrando su título en la AFCON | Foto: EFE
El escrito también explica que en la reunión, que se llevó a cabo este marte, el comité dictaminó esto tras la apelación hecha por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF).

Un gran escándalo sacude al mundo de fútbol, en el que esta vez el protagonista es la selección de Senegal, equipo al que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le quitó el título de la Copa África para dárselo a Marruecos a dos meses de que se jugó la final del torneo.

Un gran impacto ha causado el comunicado emitido por la CAF en la que asegura que su Comité de Apelaciones tomó la decisión de quitarle el título de la Copa Africana de Naciones (AFCON) con el que Senegal se consagró campeón tras derrotar 1-0 a Marruecos.

Según la entidad, su Comité de Apelaciones aplicó el artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN) con el que alega que el conjunto senegalés ha perdido "por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones CAF TotalEnergies Marruecos 2025 (“el Partido”), siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)".

o

El escrito también explica que en la reunión, que se llevó a cabo este marte, el comité dictaminó esto tras la apelación hecha por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF).

La decisión estaría relacionada a cuando algunos jugadores del conjunto de Senegal decidieron abandonar el campo de juego tras una cuestionable decisión arbitral en la que se cobró penal a favor de los locales.

La polémica estalló cuando, al cierre del tiempo reglamentario, se sancionó un penal a favor de Marruecos instantes después de que se anulara un gol senegalés.

Por esta decisión varios jugadores, visiblemente molestos, abandonaron el campo de juego y se encaminaron a los vestuarios; pero fueron persuadidos por el capitán del equipo y delantero del Al Nassr, Sadio Mané.

Ahora, dos meses después de disputar el título, la CAF ha decidido quitarles el título a los senegaleses una decisión que no ha gustado mucho entre los aficionados.

"Es obligatorio odiar a esta mafia anti-futbolistica", "Absolutamente nadie los verá cómo campeones, Senegal es el campeón ante los ojos de todos", "La Copa Africana de Naciones ha perdido mucha credibilidad esta noche", "El mundo recordará a Senegal como ganador digno en una Copa de Africa donde Marruecos robó como quiso y ni aún así lo ganó", "Si la Federación Senegalesa tiene dignidad, tiene que salirse de la CAF y pedirle a cualquier otra confederación permiso para afiliarse", son algunos de los comentarios.

o

Pero los aficionados no fueron los únicos en reaccionar a la noticia, ya que el futbolista senegalés Pathé Ciss no se guardó nada.

Citando un post en el que se da la noticia, el jugador del Rayo Vallecano publicó unas fotos suyas celebrando el título junto con la descripción: "Puedes añadir 3 goles más a favor de Lloron".

La cuenta en X de la selección de Senegal publicó un video de los jugadores festejando su consagración como campeones de la AFCON.

Temas relacionados:

Senegal

Selección de Marruecos

Copa de África

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ahora es más evidente que ellos descaradamente viven como millonarios, mientras el pueblo vive en la más extrema pobreza": exprisionero político cubano sobre apagón masivo en la isla

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debería de estar en libertad plena en este momento": Omar Mora Tosta, abogado de Perkins Rocha, habla del caso que indigna a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN, nunca la hemos necesitado”: Trump responde a la negativa de países europeos para unirse al conflicto contra Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Todas las cuentas que tiene Maduro en el exterior, que son miles de millones de dólares, son de dinero sucio": experto sobre financiación de la defensa del dictador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
Régimen cubano

"Es un acto de desesperación, están buscando una manera de mantenerse en el poder": Carlos Giménez sobre apertura económica anunciada por el régimen cubano

f
Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Barco turco navegando por el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

Más de Deportes

Ver más
Gianluca Prestianni, futbolista argentino / Vinícius Júnior, futbolista brasileño junto a jugadores del Benfica y Real Madrid - Fotos: EFE
Champions League

"Racista, fuera": el Bernabéu se muestra hostil ante Prestianni tras polémica con Vinícius en la ida de los playoffs de Champions

Jhon Durán - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

¿Jhon Durán elegía qué partidos jugar con el Fenerbahce? Esto dijo el presidente del equipo turco

Jhon Durán, jugador del Zenit de Rusia - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

"Un tema crónico": Jhon Durán casi se gana la tarjeta roja en su debut con nuevo equipo de Europa tras jugada en la que se salió de casillas

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Excarcelación del dirigente de Vente Venezuela en Trujillo, Lewis Mendoza. (EFE)
Presos políticos

María Corina Machado reacciona con sentido mensaje a la excarcelación de Lewis Mendoza y recuerda que el llanto de su hija "nos partió el alma"

CPI

Corte Penal Internacional rechaza investigar sanciones de EE. UU. contra Venezuela como crímenes de lesa humanidad

Volcán - Foto Canva
Volcán Kilauea

Arcoíris enmarca el cráter del volcán Kīlauea y sorprende a visitantes en Hawái

Gianluca Prestianni, futbolista argentino / Vinícius Júnior, futbolista brasileño junto a jugadores del Benfica y Real Madrid - Fotos: EFE
Champions League

"Racista, fuera": el Bernabéu se muestra hostil ante Prestianni tras polémica con Vinícius en la ida de los playoffs de Champions

Jhon Durán - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

¿Jhon Durán elegía qué partidos jugar con el Fenerbahce? Esto dijo el presidente del equipo turco

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Régimen venezolano

"A nadie se le escapa que Delcy Rodríguez hasta 2021 era la directa supervisora del SEBIN": Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW

Vladimir Putin | Foto EFE
Europa

Ministro de Relaciones Exteriores de Francia acusa a Putin uso de armas biológicas por la muerte de Alexei Navalny

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre