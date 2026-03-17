Escándalo mundial: la polémica razón por la que le quitaron el título de la Copa Africana de Naciones a Senegal y se lo dieron a Marruecos dos meses después

Un gran escándalo sacude al mundo de fútbol, en el que esta vez el protagonista es la selección de Senegal, equipo al que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le quitó el título de la Copa África para dárselo a Marruecos a dos meses de que se jugó la final del torneo.

Un gran impacto ha causado el comunicado emitido por la CAF en la que asegura que su Comité de Apelaciones tomó la decisión de quitarle el título de la Copa Africana de Naciones (AFCON) con el que Senegal se consagró campeón tras derrotar 1-0 a Marruecos.

Según la entidad, su Comité de Apelaciones aplicó el artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN) con el que alega que el conjunto senegalés ha perdido "por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones CAF TotalEnergies Marruecos 2025 (“el Partido”), siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)".

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El escrito también explica que en la reunión, que se llevó a cabo este marte, el comité dictaminó esto tras la apelación hecha por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF).

La decisión estaría relacionada a cuando algunos jugadores del conjunto de Senegal decidieron abandonar el campo de juego tras una cuestionable decisión arbitral en la que se cobró penal a favor de los locales.

La polémica estalló cuando, al cierre del tiempo reglamentario, se sancionó un penal a favor de Marruecos instantes después de que se anulara un gol senegalés.

Por esta decisión varios jugadores, visiblemente molestos, abandonaron el campo de juego y se encaminaron a los vestuarios; pero fueron persuadidos por el capitán del equipo y delantero del Al Nassr, Sadio Mané.

Ahora, dos meses después de disputar el título, la CAF ha decidido quitarles el título a los senegaleses una decisión que no ha gustado mucho entre los aficionados.

"Es obligatorio odiar a esta mafia anti-futbolistica", "Absolutamente nadie los verá cómo campeones, Senegal es el campeón ante los ojos de todos", "La Copa Africana de Naciones ha perdido mucha credibilidad esta noche", "El mundo recordará a Senegal como ganador digno en una Copa de Africa donde Marruecos robó como quiso y ni aún así lo ganó", "Si la Federación Senegalesa tiene dignidad, tiene que salirse de la CAF y pedirle a cualquier otra confederación permiso para afiliarse", son algunos de los comentarios.

Pero los aficionados no fueron los únicos en reaccionar a la noticia, ya que el futbolista senegalés Pathé Ciss no se guardó nada.

Citando un post en el que se da la noticia, el jugador del Rayo Vallecano publicó unas fotos suyas celebrando el título junto con la descripción: "Puedes añadir 3 goles más a favor de Lloron".

La cuenta en X de la selección de Senegal publicó un video de los jugadores festejando su consagración como campeones de la AFCON.