Nueva camiseta de Chapecoense inspirada en Colombia como símbolo de "respeto, solidaridad e historia"

El equipo brasileño Chapecoense continúa su homenaje de agradecimiento con Colombia; recientemente dio a conocer el lanzamiento de la nueva indumentaria, la cual cuenta con colores representativos del país cafetero.

Este nuevo uniforme que portarán los arqueros de la escuadra brasileña es un símbolo de "respeto, solidaridad e historia" que unen a dos naciones en hermandad desde hace 10 años, en medio de una tragedia que conmovió al mundo del fútbol.

'El campeón eterno', cabe resaltar, viajaba a Colombia para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa Sudamericana cuando sucedió el accidente aéreo en el que perdieron la vida cerca de 71 personas.

Cabe resaltar que en aquella oportunidad la escuadra ‘Verdolaga’ cedió el título de la Sudamericana al equipo brasileño para hacer un homenaje tras la tragedia ocurrida el 28 de noviembre de 2016, en el Cerro Gordo, en el municipio La Unión, en el departamento de Antioquia.

VEA TAMBIÉN Regañan a experimentado futbolista europeo por estar en la banca distraído con el celular en pleno partido del Brasileirão o

“¡Una capa que conlleva significado, memoria y reconocimiento!”, expresó por medio de sus redes sociales el conjunto brasileño, en el cual muestra el diseño de la nueva indumentaria de los goleros.

La nueva camiseta, en su totalidad de color amarillo, cuenta con una franja azul en el cuello y franjas rojas en las mangas, colores alusivos a la bandera de Colombia; de acuerdo con Chapecoense, “representa en colores una relación marcada por el respeto, la solidaridad y la historia”.

Esta se convierte en la tercera ocasión que la escuadra brasileña rinde homenaje por medio de la indumentaria al país cafetero. El primero de ellos se dio en el año 2018, en el cual lanzó una prenda de color blanco con tricolor en el pecho; la segunda es la actual indumentaria que utiliza el equipo, el cual cuenta con un diseño usual en la indumentaria del conjunto paisa: una camiseta verde con franjas verticales blancas.