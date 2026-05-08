NTN24
Viernes, 08 de mayo de 2026
Viernes, 08 de mayo de 2026
Mundial 2026

El Mundial de 2026 tendrá tres ceremonias inaugurales con artistas colombianos y venezolanos invitados

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Balón del Mundial 2026 - Foto: EFE
Balón del Mundial 2026 - Foto: EFE
La FIFA anunció el gran cambio en las últimas horas a casi un mes del Mundial 2026.

A casi un mes del inicio del Mundial 2026, la FIFA anunció que la cita orbital tendrá un cambio especial en relación a mundiales anteriores.

México inaugurará el Mundial 2026 el 11 de junio con una ceremonia en el Estadio Ciudad de México encabezada por artistas de la talla de Belinda, J Balvin y Maná, y un día después harán lo propio Canadá y Estados Unidos, anunció este viernes la FIFA.

De esta manera, se establecerá un nuevo hito con la celebración de tres ceremonias de apertura en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles, en las que Canadá, México y Estados Unidos se unirán para dar inicio al espectáculo más grande del mundo, destacó la FIFA en un comunicado.

o

La ceremonia en la capital mexicana comenzará 90 minutos antes (17H00 GMT) del partido inaugural del Mundial, entre México y Sudáfrica, y tendrá como tema principal expresiones culturales mexicanas.

Entre los artistas anunciados están Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, que mezclarán sus presentaciones con danza y arte tradicional, además de talentos indígenas y artistas folclóricos.

El concepto visual estará inspirado en el papel picado decorativo, un elemento característico del arte tradicional mexicano.

"El mundo compartirá este momento y así comenzará este torneo", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, citado en el comunicado.

El Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como el Estadio Azteca, se convertirá en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo masculinas, después de las ediciones de 1970 y 1986.

El viernes 12 de junio será el turno de Canadá y Estados Unidos de realizar sus ceremonias inaugurales.

o

Canadá presentará en el Estadio de Toronto su celebración a cargo de estrellas mundiales de la música como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fateh, entre otros.

Según la FIFA, el concepto girará en torno a los mosaicos que reinterpretará el trofeo del Mundial, como un guiño a las diversas culturas y las comunidades canadienses.

"A través de la música, la cultura y presentaciones inolvidables, le daremos la bienvenida al mundo con una celebración que es típica de Canadá (...) El momento en el que Canadá ocupe su lugar en el mayor espectáculo del fútbol será uno de orgullo, unidad y emoción", anticipó Infantino.

Los Ángeles, la capital mundial del entretenimiento, acogerá la ceremonia de apertura de Estados Unidos con artistas del calibre de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, que repite tras participar de la fiesta en Ciudad de México el día antes.

Según afirmó Infantino, "la ceremonia inaugural en Los Ángeles representa la magnitud de lo que será el Mundial 2026".

"La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país", agregó el presidente de la FIFA.

Estados Unidos acogerá la mayoría de los 104 partidos del certamen incluidos todos los choques de cuartos de final, de semifinales, el partido por el tercer puesto y la final, el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, vecina a Nueva York.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Copa Mundial del Fútbol

Artistas

J Balvin

Danny Ocean

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Foro Penal pide investigación "exhaustiva" con organismos internacionales tras muerte de Víctor Quero y alerta sobre más casos de presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Este caso es la demostración de cómo se ha tratado a los presos políticos en Venezuela”: Director de la ONG Foro Penal sobre caso de Víctor Hugo Quero

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

María Fernanda Cabal revela en exclusiva a NTN24 que la CIA puso micrófonos en la habitación de Nicolás Maduro meses antes de la captura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional - EFE
Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

Bandera de Irán / Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: X / EFE
Régimen de Irán

Rusia planea suministrar a Irán drones avanzados para atacar tropas de EE. UU. y aliados en Oriente Medio, según The Economist

Donald Trump - Foto AFP/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP/ Marcha en Venezuela - Foto EFE
Protestas en Venezuela

¿Cuál es la película que le muestran a Donald Trump sobre Venezuela? No "están bailando en las calles", están protestando contra el régimen de Delcy Rodríguez

Paciente porta un tapabocas mientras una enfermera le mide la saturación - Foto de referencia: Pexels
hantavirus

Experto responde si el mundo puede estar tranquilo tras brote de hantavirus en un crucero que dejó imágenes no vistas desde el covid-19

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela perseguido por el régimen - Foto: EFE
Perkins Rocha

"Tengo miedo por haber pasado 535 días en el peor sitio en donde puede estar un ser humano": Perkins Rocha en entrevista a NTN24 desde prisión domiciliaria

Más de Deportes

Ver más
Gunther y Seth Rollins durante la WrestleMania 42 en Las Vegas - Foto AFP
WWE

La lucha libre regresa a Colombia: WWE anuncia fecha y precios confirmados para el South America Live Tour 2026 en importante escenario del país

Donald Trump | Foto EFE
Mundial 2026

Donald Trump se pronuncia sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo y los partidos que jugará en Estados Unidos

Trofeo Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Aficionados se sorprenden por alto costo del tren hacia uno de los estadios más importantes del Mundial de 2026: se incrementó en casi 100 dólares

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello, cómplice de la narcodictadura, solicitado por la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Diosdado Cabello es el único responsable; esta es la democracia en un país bizarro": manifestante tras represión de protesta en Caracas

Represión en Irán | Foto EFE
Irán

Irán ejecuta otro opositor y suma ocho ahorcamientos por protestas y acusaciones de espionaje para Israel en medio del conflicto con EE. UU.

Gunther y Seth Rollins durante la WrestleMania 42 en Las Vegas - Foto AFP
WWE

La lucha libre regresa a Colombia: WWE anuncia fecha y precios confirmados para el South America Live Tour 2026 en importante escenario del país

Donald Trump | Foto EFE
Mundial 2026

Donald Trump se pronuncia sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo y los partidos que jugará en Estados Unidos

El comandante de la Misión Artemis II de la NASA, Reid Wiseman - AFP
Nasa

Comandante de la Misión Artemis II compartió video inédito de la Luna y la Tierra: "Como ver el atardecer en la playa desde el asiento más extranjero del cosmos"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Migrante venezolano revisa su pasaporte - Foto de referencia: EFE
Pasaporte

Tarifas 2026: Saime anuncia precios del pasaporte venezolano dependiendo del rango de edad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre