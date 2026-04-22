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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Cayetana Álvarez

"Sánchez y Delcy, unidos por el lobby de Zapatero y por el pánico al pueblo": Cayetana Álavarez de Toledo pide elecciones en Venezuela y España

abril 22, 2026
Por: Saúl Montes
Pedro Sánchez, Cayetana Álvarez y Delcy Rodríguez - AFP/EFE
Pedro Sánchez, Cayetana Álvarez y Delcy Rodríguez - AFP/EFE
Frente al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, la diputada cuestionó las posturas del Gobierno de España.

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España por el PP, arremetió contra el Gobierno del presidente Pedro Sánchez durante una sesión de control al Ejecutivo, donde señaló que “los enemigos de la democracia comparten dos vicios: el odio a la Justicia y el terror a las urnas”.

Durante su intervención, Álvarez de Toledo comparó la actitud del Ejecutivo con la de otros Gobiernos en el mundo como el de Gustavo Petro en Colombia o el de Claudia Sheinbaum en México, a quienes criticó por sus posturas y citó casos de sus países.

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Frente al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, la diputada cuestionó: “señor Bolaños, los enemigos de la democracia comparten dos vicios: el odio a la justicia y el terror a las urnas. Compruébelo: Petro habla del cártel de las togas (...) Sheinbaum liquidó el poder judicial en México”.

Y añadió: “... Y usted ha logrado la mayor transformación de la justicia en décadas, ahora la justicia tiene que defenderse del ministro de Justicia, ¡qué vergüenza!”.

Sobre el segundo punto, las urnas, Álvarez de Toledo cuestionó los vínculos de Sánchez y la encargada del régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela.

“...Y las urnas, amarraditos los dos, Delcy Rodríguez y Sánchez, unidos por el lobby de (José Luis Rodríguez) Zapatero y por el pánico al pueblo. Los dos saben que no sobreviven a unas elecciones limpias y por eso las evaden como tiranos, panza arriba”, sentenció la diputada popular.

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“El camarada José Félix Tezanos les da 80 puntos de ventaja. ¿A qué esperan entonces? Exijan elecciones para Venezuela y convoquen elecciones en España”, concluyó.

En días pasados, Cayetana Álvarez de Toledo ofreció una entrevista a NTN24 en la que se refirió a la situación de Venezuela tras la caída del dictador Nicolás Maduro y dijo que la responsabilidad de los Gobiernos de Europa y de España en particular es “acompañar y presionar para que el proceso electoral se dé”.

“No puede ser el propio régimen quien organice unas elecciones para promoverse a sí mismo, eso ya lo hemos vivido muchas veces, eso es el fraude, son unas elecciones falsas (...). Hay que desmontar ese régimen, desmantelar las estructuras”, comentó.

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