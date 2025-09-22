Ousmane Dembélé le ganó el pulso a Lamine Yamal y se quedó con el Balón de Oro 2025
El jugador francés Ousmane Dembélé fue elegido Balón de Oro 2025 superando al otro favorito de los aficionados del fútbol, Lamine Yamal.
Este es el palmarés completo de los trofeos entregados en la ceremonia del Balón de Oro de 2025 este lunes en el Teatro del Châtelet en París:
- Balón de Oro masculino
Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain)
- Balón de Oro femenino
Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona)
- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)
Luis Enrique (ESP/Paris Saint-Germain)
- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora)
Sarina Wiegman (NED/Selección femenina de Inglaterra)
- Trofeo Gerd Müller (mejor delantero)
Viktor Gyökeres (SWE/Sporting de Portugal y Arsenal)
- Trofeo Gerd Müller (mejor delantera)
Ewa Pajor (POL/FC Barcelona)
- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven)
Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona)
- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven)
Vicky López (ESP/FC Barcelona)
- Trofeo Lev Yashin (mejor portero):
Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG y Manchester City)
- Trofeo Lev Yashin (mejor portera):
Hannah Hampton (ENG/Chelsea)
- Premio Sócrates (acción solidaria)
Fundación Xana
- Mejor equipo masculino:
Paris Saint-Germain
- Mejor equipo femenino:
Arsenal