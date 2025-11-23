NTN24
Domingo, 23 de noviembre de 2025
Nuevo torneo de selecciones en el que competirán todos los países de Sudamérica con otra confederación estaría a punto de anunciarse

noviembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Colombia ante Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
"Estamos a poco de poder anunciarlo", declaró Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

El fútbol masculino de América evalúa crear una Liga de Naciones al estilo de Europa, en la que se enfrenten selecciones de todo el continente, informó este jueves el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

En el Viejo Continente la UEFA estrenó en 2018 este torneo con formato de eliminatorias al margen de la Eurocopa y la clasificatoria al Mundial.

"Se está estudiando el proyecto" de crear un torneo semejante en América. "Estamos a poco de poder anunciarlo", dijo Domínguez a periodistas en Asunción.

El eventual nuevo campeonato enfrentaría a equipos de la Conmebol, que congrega a las naciones de Sudamérica, con los países de la Concacaf, la confederación que reúne a los combinados de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

"En principio sería una copa regional, continental", agregó Domínguez en un evento previo a la final de la Copa Sudamericana que disputarán el sábado en la capital paraguaya, Atlético Mineiro de Brasil y Lanús de Argentina.

El directivo aseguró que el fútbol sudamericano está "ganando preponderancia a nivel mundial" gracias a conquistas como la de Argentina, vencedora del último Mundial en Catar 2022.

Aun así "queremos ser más competitivos", dijo.

Versiones periodísticas aseguraron, además, recientemente que la Conmebol analizaba crear una Liga de Naciones para reemplazar el tradicional formato de las clasificatorias al Mundial, dado que tres de las diez selecciones sudamericanas tienen asegurado su cupo para la edición de 2030.

Argentina, Uruguay y Paraguay irán directamente en conmemoración de los 100 años de la primera Copa del Mundo, que se celebró en Montevideo en 1930.

Los tres países sudamericanos planean recibir al menos un partido al inicio del Mundial, cuya mayoría de encuentros se disputarán en España, Portugal y Marruecos.

La clasificación directa del trío de combinados afectaría al modelo actual de la clasificatoria, en el que seis equipos avanzaron a la cita mundialista de Norteamérica 2026 y el séptimo juega un repechaje.

Domínguez no sugirió que la Liga de Naciones estuviera pensada para sustituir ese formato.

