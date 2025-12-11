"Un momento realmente inolvidable en la historia de Venezuela": María Corina Machado a NTN24 desde Oslo

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, continúa con su agenda en Oslo tras llegar a recibir el Premio Nobel de Paz 2025 que le fue otorgado por su lucha a favor de la libertad de su país, que padece las penurias del régimen de Nicolás Maduro.

Este jueves 11 de diciembre, Machado sostuvo varios encuentros con la prensa y respondió ante las cámaras de NTN24 algunas preguntas sobre su galardón, su riesgoso viaje desde Venezuela, entre otros interrogantes.

“Muy emocionada, muy agradecida, sobre todo muy agradecida con la gente en Oslo que ha sido excepcionalmente amorosa y generosa con los venezolanos que han venido de todas partes del mundo (...) Es un momento que es realmente inolvidable en la historia de Venezuela”, comentó.

Machado se mostró perseverante frente al futuro de Venezuela tras reunirse con varios connacionales en la capital de Noruega y dijo que guarda el anhelo y la esperanza de poder abrazarlos en su país.

La líder democrática venezolana se refirió este jueves a la travesía que tuvo que vivir para llegar a Oslo y aseguró que no puede entregar detalles puntuales, pero confirmó que “sí” recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela.

“El régimen habría hecho todo lo posible para impedir mi llegada. No sabían dónde me escondía en Venezuela, así que les fue difícil detenerme (...) Y sí, recibimos el apoyo del Gobierno de Estados Unidos”, dijo.

En esa misma conferencia de prensa con el Comité Noruego del Nobel, Machado argumentó en un contexto de una intervención en Venezuela, que el país ya está ocupado por “fuerzas foráneas, pero totalitarias”.

“El régimen de Maduro se apoya de regímenes totalitarios del mundo para atacar a millones de venezolanos”, como “Rusia, Cuba, Irán y grupos terroristas como Hezbollah, Hamás o la guerrilla colombiana que están ocupando Venezuela”.