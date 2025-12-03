NTN24
Yeferson Soteldo

Gol de jugador de La Vinotinto tras más de un año de sequía genera reacciones: "Cuando se dedica a jugar fútbol y no a hacer TikToks, la rompe"

diciembre 3, 2025
Por: Luis Cifuentes
Yeferson Soteldo, jugador venezolano de Fluminense y La Vinotinto - Foto: EFE
Yeferson Soteldo, jugador venezolano de Fluminense y La Vinotinto - Foto: EFE
El reconocido jugador de la selección venezolana anotó dos tantos en su regreso goleador con su club tras más de un año sin hacerlo.

Los aficionados todavía recuerdan con dolor la eliminación de La Vinotinto del Mundial de 2026 tras caer goleada ante Colombia en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas por 6 a 3.

Tras la dura derrota en Maturín, la Federación Venezolana de Fútbol decidió despedir al entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien se ganó el repudio de la gente por los malos resultados.

A su vez, los hinchas apuntaron contra varios jugadores por su bajo rendimiento y sus publicaciones horas después de la eliminación.

o

Uno de ellos fue el centrocampista Yeferson Soteldo, a quien la afición señaló como uno de los responsables de la eliminación.

Precisamente, en las últimas horas, el jugador nacido en Acarigua volvió al gol después de más de un año sin anotar con su club.

Soteldo anotó dos tantos en la victoria de su equipo, Fluminense, ante Gremio en calidad de visitante por la jornada 37 de la Serie A.

Soteldo anotó los dos tantos con los que su equipo consiguió una importante victoria por 2 a 1 que los deja parcialmente en zona de clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

Los tantos de Soteldo, a los 16 y 52 minutos del encuentro, desataron una ola de comentarios en redes sociales, muchos de los cuales recordaron su paso por la Vinotinto en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas.

“Mañana día no laborable”; “Ya lo que haga dejo de importarle a la enorme mayoría de los venezolanos”; “Tan salado que lo hace a su ex club, y no lo puede celebrar”; “Cuando se dedica a jugar fútbol y no a hacer TikToks, la rompe”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

o

La sequía de 402 días sin anotar con su club llegó a su fin en la jornada del Brasileirao de este martes.

Cabe recordar que el mediocampista no fue convocado por los últimos partidos amistosos de La Vinotinto luego de la eliminación del Mundial 2026.

