"El régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro tiene una cacería humana contra ella": coordinador de Vente Venezuela sobre Nobel de la Paz

La líder democrática venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de Paz en una ceremonia celebrada en Oslo, Noruega, donde su hija Ana Corina recibió el reconocimiento en su nombre.

Al respecto, Omar González, coordinador de Organización Nacional de Vente Venezuela y exprisionero político, calificó la fecha como "un día muy especial para los venezolanos".

El dirigente opositor destacó el contraste simbólico del momento: "Hoy en Oslo, Noruega, María Corina Machado es galardonada con el premio más prestigioso del mundo, como es el Premio Nobel de la Paz, que lo tuvo que recibir su hija, Ana Corina".

González, quien describió su situación actual como "en libertad, pero desterrado", afirmó estar trabajando en un plan de transición democrática para Venezuela. "Estoy acá, como el cable a tierra desde el exterior, con el Partido 20-Venezuela, en los 24 estados, en los 335 municipios", declaró.

“El régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro, tiene una cacería humana contra ella y a pesar de todo esto está haciendo los esfuerzos más grandes para llegar a Oslo. Pero no llegó para el momento de recibirlo. Y en contraste vemos a un Nicolás Maduro debilitado, desplomado, que ahora tiene repudio del mundo entero”, dijo.

González agradeció la ayuda de la administración del presidente Donald Trump "no sólo a nuestra liberación, sino también a desterrar a este grupo de delincuentes que usurpa el poder en Venezuela".