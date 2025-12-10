NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro tiene una cacería humana contra ella": coordinador de Vente Venezuela sobre Nobel de la Paz

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Omar González, coordinador de Organización Nacional de Venta Venezuela y ex prisionero político, calificó la fecha como "un día muy especial para los venezolanos".

La líder democrática venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de Paz en una ceremonia celebrada en Oslo, Noruega, donde su hija Ana Corina recibió el reconocimiento en su nombre.

Al respecto, Omar González, coordinador de Organización Nacional de Vente Venezuela y exprisionero político, calificó la fecha como "un día muy especial para los venezolanos".

El dirigente opositor destacó el contraste simbólico del momento: "Hoy en Oslo, Noruega, María Corina Machado es galardonada con el premio más prestigioso del mundo, como es el Premio Nobel de la Paz, que lo tuvo que recibir su hija, Ana Corina".

González, quien describió su situación actual como "en libertad, pero desterrado", afirmó estar trabajando en un plan de transición democrática para Venezuela. "Estoy acá, como el cable a tierra desde el exterior, con el Partido 20-Venezuela, en los 24 estados, en los 335 municipios", declaró.

“El régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro, tiene una cacería humana contra ella y a pesar de todo esto está haciendo los esfuerzos más grandes para llegar a Oslo. Pero no llegó para el momento de recibirlo. Y en contraste vemos a un Nicolás Maduro debilitado, desplomado, que ahora tiene repudio del mundo entero”, dijo.

González agradeció la ayuda de la administración del presidente Donald Trump "no sólo a nuestra liberación, sino también a desterrar a este grupo de delincuentes que usurpa el poder en Venezuela".

Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

¿Arremetió el presidente del Comité Noruego Nobel contra la izquierda en Latinoamérica? Expertos analizan discurso de entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

