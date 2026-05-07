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Jueves, 07 de mayo de 2026
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Medio Oriente

Israel considera como amenaza mundial el decomiso de un buque con bandera panameña en el estrecho de Ormuz

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Bandera de Panamá - AFP
Bandera de Panamá - AFP
Durante una visita a Panamá, el presidente israelí, Isaac Herzog, se pronunció sobre los hechos asegurando que amenazan la "estabilidad del mundo entero".

Isaac Herzog, presidente de Israel, se pronunció sobre el decomiso de un buque con bandera panameña en el estrecho de Ormuz y aseguró que el hecho demuestra que las acciones del régimen de Irán amenazan la "estabilidad del mundo entero".

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"Los intentos de Irán y sus aliados de amenazar, bloquear o perturbar la libertad de navegación en aguas internacionales, que han incluido la incautación de buques panameños, ponen en peligro la seguridad y la estabilidad del mundo entero", afirmó Herzog durante una visita oficial al país centroamericano.

Herzog añadió que Panamá "comprende, quizás mejor que nadie, la vital importancia de la libertad de navegación y por qué vale la pena luchar por ella", esto en referencia a la neutralidad que rige al canal de Panamá.

El pasado 22 de abril, el Gobierno del presidente Rafael Mulino informó que fuerzas navales del régimen islámico se apropiaron del barco, por lo que calificó el hecho como un "grave atentado" contra la seguridad marítima.

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El informe de la Cancillería panameña puntualizó que la embarcación en cuestión fue la MSC-Francesca, la cual tiene bandera panameña y pertenece a italianos.

El hecho ocurrió en Medio Oriente en medio del conflicto desencadenado desde el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra objetivos del régimen Irán, que controla el estrecho de Ormuz, un cruce estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

Según dicen las fuerzas del régimen, los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz.

Por su parte, Estados Unidos intenta bloquear los buques que se dirigen hacia y desde los puertos iraníes por el estrecho.

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