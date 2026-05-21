La selección Colombia, campeona del Sudamericano Sub-17, ya conoce a sus rivales en el Mundial de la categoría

La Selección Colombia Sub-17, vigente campeona del Campeonato Sudamericano de la categoría, conoció a sus rivales en el certamen mundialista que se disputará en el complejo Aspire Zone de Doha, Catar, desde el 19 de noviembre hasta el 13 de diciembre del presente año.

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Tras llevarse a cabo el sorteo de la Copa del Mundo, la “Tricolor” quedó ubicada en el Grupo L de la Copa del Mundo, en la que se medirá ante sus similares de Japón, Serbia y Honduras.

De los tres rivales de Colombia, el seleccionado japonés tiende a ser uno de los equipos más duros a enfrentar, teniendo en cuenta su orden colectivo, su táctica y la velocidad para ir al ataque.

Además, el conjunto nipón se convierte en una de las selecciones con más asistencias al certamen mundialista, donde cuenta con un total de 11 participaciones.

¿Cuántas veces ha clasificado Colombia a una Copa del Mundo Sub-17?

El combinado cafetero, que participará por séptima ocasión en el Mundial de la categoría, buscará mejorar su actuación en el campeonato mundialista, en el cual en dos oportunidades ha alcanzado semifinal en Finlandia 2003 y Nigeria 2009.

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Los dirigidos por Fredy Hurtado asistirán a la Copa del Mundo con el objetivo de regresar a la “Tricolor” a instancias finales del campeonato, las cuales le han sido esquivas desde hace más de 16 años, que se ubicó en la cuarta casilla.

Con nuevo formato, así se jugará el Mundial Sub-17

El certamen mundialista de la categoría sub-17, al igual que el de mayores, por primera vez en su historia desde 1985, se jugará con un total de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos compuestos por cuatro selecciones cada uno. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros equipos, avanzarán a la fase de dieciseisavos de final, a partir de la cual se dará inicio a la fase de eliminación directa.

Así quedaron conformados los grupos del Mundial de Catar Sub-17