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Domingo, 14 de junio de 2026
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Mundial 2026

Primera goleada del Mundial: Alemania no tuvo piedad de Curazao y arrancó con pie derecho su participación en la copa

junio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección de Alemania / FOTO: EFE
Selección de Alemania / FOTO: EFE
La selección teutona puso en el campo de juego su rótulo de favorito y le pasó por encima a su rival en el debut en el Mundial.

La selección de Alemania no tuvo piedad de su similar de Curazao y lo goleo 7-1 con anotaciones de Felix Nmecha, Schlotterbeck, Kai Haverts (que se fue de doblete), Musiala, Brown y Undav; por los centroamericanos marcó Livano Comenencia.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann comenzaron a sumar con un remate de Félix Nmecha a los 6 minutos, un cabezazo de Nico Schlotterberck a los 38, un tiro penal de Kai Havertz a los 45(+5), antes del descanso.

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Tras la pausa se sumaron a la fiesta Jamal Musiala (47'), Nathaniel Brown (68'), Deniz Undav (78') y cerró la demostración con una definición magistral Kai Havertz (88').

Curazao, por su parte, logró un gol en el primer Mundial de su historia, con un disparo de Liviano Comenencia a los 21, sorprendiendo a sus rivales y enoqueciendo a las cuatro mil camisetas azules que llegaron hasta el Houston Stadmium de Texas, para apoyar a la Blue Wave.

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