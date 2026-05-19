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Martes, 19 de mayo de 2026
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Jugadores de la selección de la República Democrática del Congo - Foto: AFP
Jugadores de la selección de la República Democrática del Congo - Foto: AFP
Convocatoria

Rival de Colombia en la fase de grupos del Mundial anunció su lista de convocados: combina experiencia con juventud

mayo 19, 2026
Por: Natalya Baquero González
Los ‘Leopardos’ que alcanzaron su clasificación al certamen mundialista, tras vencer en el repechaje internacional a su similar de Jamaica.

La selección de la República Democrática del Congo, rival de Colombia en la Copa del Mundo 2026, entregó la lista definitiva de los 26 jugadores con los que afrontará su segundo Mundial, el primero bajo este nombre.

Cabe resaltar que el combinado africano participó en la cita orbital de Alemania de 1974, bajo el nombre de Zaire, como se le conoció en su momento.

Para el certamen mundialista, el técnico francés Sébastien Desabre, a cargo de los 'Leopardos', convocó a un grupo de futbolistas que combina experiencia con juventud, muchos de ellos con recorrido internacional, especialmente en el fútbol europeo.

Dentro de las principales figuras del conjunto de la República Democrática del Congo se encuentra el atacante del Newcastle United, Yoane Wissa (29), quien se destaca por su destreza para ir al ataque.

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Otros de los jugadores a tener en cuenta son el joven mediocampista Noah Sadiki, el cual milita en el Sunderland de Inglaterra, un futbolista versátil, y el lateral derecho Aaron Wan-Bissaka del West Ham United; este último se caracteriza por su solidez defensiva, por destacar algunos.

De los 26 futbolistas convocados para el Mundial, solo seis de ellos nacieron en África; los 20 restantes, con otros países como Francia, Bélgica, Inglaterra y Suiza, a pesar de eso cuentan con la doble nacionalidad, lo cual les permite representar al combinado congoleño.

Estos son los rivales de República Democrática del Congo

Los 'Leopardos' que alcanzaron su clasificación al certamen mundialista, tras vencer en el repechaje internacional a su similar de Jamaica 1 gol por 0.

Ahora los dirigidos por el técnico francés Sébastien Desabre hacen parte del grupo K de la fase de grupos del Mundial, en el que se medirá ante selecciones como Portugal, Colombia y Uzbekistán.

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El debut del combinado africano será el miércoles 17 de junio, en el NTG Stadium de Houston de los Estados Unidos ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

El 23 de ese mismo mes se enfrentará ante Colombia en Guadalajara, México desde las 9:00 pm hora colombiana, y finalizara su participación en la fase de grupos ante la debutante Uzbekistán el 27 de junio.

Estos son los convocados por la República Democrática del Congo

Arqueros: Matthieu Epolo (Standard de Lieja), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Defensas: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Centrocampistas: Theo Bongonda (Spartak de Moscú), Brian Cipenga (Castellón), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland).

Delanteros: Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

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