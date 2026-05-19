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Martes, 19 de mayo de 2026
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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo rompe récord tras ser convocado a su sexto Mundial con Portugal en el que enfrentará a Colombia

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo, máximo artillero de las eliminatorias mundialistas - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo, máximo artillero de las eliminatorias mundialistas - Foto: EFE
El cinco veces Balón de Oro había confirmado en noviembre de 2025 que el Mundial de 2026 sería el último de su histórica carrera.

Cristiano Ronaldo fue convocado por la selección de Portugal para disputar, a sus 41 años, su sexto Mundial en Norteamérica, según la lista de 26 jugadores revelada este martes por el seleccionador Roberto Martínez.

Lesionado con su club saudita Al-Nassr a finales de febrero, Ronaldo tuvo que renunciar a los partidos amistosos disputados por la selección en marzo contra México (0-0) y Estados Unidos (victoria 2-0).

El cinco veces Balón de Oro se prepara por lo tanto para participar en su sexto Mundial, lo que supondría un récord que, sin embargo, igualará salvo sorpresa su gran rival argentino Lionel Messi.

El jugador nacido en la isla de Madeira, que además ya ha disputado seis Eurocopas, había confirmado en noviembre de 2025 que el Mundial de 2026 sería el último de su histórica carrera.

Ronaldo lidera una selección portuguesa de altísimo nivel con un número importante de jugadores en los mejores equipos europeos: Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva y Ruben Dias (Manchester City) o Rafael Leao (Milan).

En el torneo que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, Portugal ha quedado en el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la RD del Congo.

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Antes de instalarse en su cuartel general de Palm Beach, en Florida, la selección disputará dos partidos de preparación en casa, contra Chile el 6 de junio cerca de Lisboa y luego contra Nigeria el 10 de junio en Leiria (centro).

Esta es la lista de convocados de Portugal:

- Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampton/ENG), Rui Silva (Sporting Portugal), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara/TUR)

- Defensas: Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR), Joao Cancelo (FC Barcelona/ESP), Nuno Mendes (PSG/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Tomas Araujo (Benfica)

- Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Mallorca/ESP), Joao Neves (PSG/FRA), Vitinha (PSG/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Bernardo Silva (Manchester City/ENG)

- Delanteros: Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (PSG/FRA), Cristiano Ronaldo (Al Nassr/KSA)

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