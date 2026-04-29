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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Colombia

"Al presidente le importa muy poco lo que pase con la vida de los colombianos": Melquisedec Torres sobre foto de Petro cuando en Colombia se presentaban ataques terroristas

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Melquisedec Torres señaló que reciente ataque es “quizá el más grave ocurrido en Colombia” en los últimos tiempos.

En el programa La Mañana de NTN24, el periodista y abogado, Melquisedec Torres, analizó la trágica situación y la respuesta del presidente Gustavo Petro donde señaló que los ataques son un “sabotaje electoral para que gane la extrema derecha”.

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Ya quedó claro que el autor de este pavoroso atentado terrorista, quizá el más grave ocurrido en Colombia es de un grupo denominado o autodenominado FARC-EP. Ya expidió un comunicado este grupo terrorista atribuyéndose este atentado”, aclaró Torres.

Frente a la violencia sin medidas, el abogado señaló a “Alias Iván Mordisco” como “uno de los enemigos del país más buscados por las autoridades, pero hasta ahora sin resultados para esa captura”.

Hasta ahora, “las declaraciones de Petro, de Cepeda, de la candidata a la vicepresidencia y de congresistas del partido Pacto Histórico tienen el objetivo de afectar a la oposición colombiana”, dijo Torres.

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El presidente, engaña, sesga y evade muchos temas, los convierte en crédito político para él y en contra de los que se oponen”, sentenció.

Asimismo, se pronunció sobre la fotografía en fiesta hawaiana de Petro en medio de los ataques terroristas. “Deja en evidencia a un presidente que le importa muy poco lo que pase con la vida de los colombianos”.

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