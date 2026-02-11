NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Richard Ríos, jugador del Benfica - Foto: AFP
Richard Ríos, jugador del Benfica - Foto: AFP
Richard Ríos

Se acerca el regreso de Richard Ríos con el Benfica tras una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas desde hace un par de semanas

febrero 11, 2026
Por: Natalya Baquero González
El centrocampista de la selección Colombia ya retornó a trabajos de campo con sus compañeros.

El volante de la selección Colombia y el Benfica, Richard Ríos, estaría muy cerca de hacer su regreso oficial a las canchas, tras casi un mes fuera de ellas a causa de una luxación anterior traumática sufrida el pasado 14 de enero en el juego ante el Porto.

Según la prensa de Portugal, desde hace unos días el futbolista colombiano ha comenzado a hacer trabajos de campo junto con sus compañeros de equipo, al igual que el centrocampista danés Alexander Bah.

“¡Dos buenas noticias del entrenamiento del Benfica! Richard Ríos y Alexander Bah están más cerca de la recuperación y ya entrenan con sus compañeros. Alexander Bah y Richard Ríos se están integrando progresivamente en los entrenamientos, lo que es una excelente noticia para José Mourinho, técnico del Benfica", el prestigioso diario deportivo portugués A Bola.

Sin duda, alguna, una buena noticia, tanto para el entrenador de las Águilas, que próximamente comenzará su camino en los playoffs de la UEFA Champions League ante el Real Madrid.

El entrenador del Benfica descarta que el volante cafetero vuelva a tener acción para el juego de vuelta de la Liga de Campeones el próximo 24 de febrero ante el conjunto merengue. “El primero es quizás prematuro, pero entre el primero y el segundo (…) Su llegada está a la vuelta de la esquina”.

Eso también significa una gran noticia para Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, quien podrá tener en cuenta al centrocampista Richard Ríos para los juegos amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo, en la cual la “Tricolor” se medirá ante Croacia y Francia.

Desde su arribo al fútbol de Europa, Ríos ha disputado un total de 2528 minutos con Benfica, en 31 encuentros entre las diferentes competencias del balompié portugués y la UEFA Champions League, en las cuales ha tenido la oportunidad de marcar 3 tantos y ha hecho 2 asistencias.

Temas relacionados:

Richard Ríos

Benfica

Selección Colombia

José Mourinho

UEFA Champions League

Néstor Lorenzo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No nos están liberando, nos están cambiando de lugar de reclutamiento": Yerwin Torrealba, víctima de la dictadura venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil (AFP)
Ecuador

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Serie A de Italia - Foto: EFE
Fútbol venezolano

La Serie A de Italia le dedicó un mensaje especial a un equipo del fútbol venezolano y las reacciones no se hicieron esperar: "Qué nivel"

Gol agónico del Benfica al Real Madrid en Champions League - Foto: EFE
Champions League

Así fue el gol al último minuto del arquero del Benfica al Real Madrid para la clasificación del club portugués a los playoffs de la Champions League

Hugo Rodallega | Foto: EFE
Hugo Rodallega

¿Volverá a vestir los colores de la Tricolor? Rodallega revela lo que conversó con Néstor Lorenzo sobre su posible regreso a la selección Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Serie A de Italia - Foto: EFE
Fútbol venezolano

La Serie A de Italia le dedicó un mensaje especial a un equipo del fútbol venezolano y las reacciones no se hicieron esperar: "Qué nivel"

Foto Grey Bull Rescue
María Corina Machado

Sale a la luz video del operativo de rescate de María Corina Machado para que llegara a Noruega a recibir el Premio Nobel de Paz 2025

Gol agónico del Benfica al Real Madrid en Champions League - Foto: EFE
Champions League

Así fue el gol al último minuto del arquero del Benfica al Real Madrid para la clasificación del club portugués a los playoffs de la Champions League

Deslizamiento de tierra en Mallama - Foto: Gobernación de Nariño
Fuertes lluvias

Fuertes lluvias en Colombia cobran la vida de más de 20 personas y dejan miles de desplazados

Paramount, Netflix y Warner Bros | Foto AFP
Warner Bros

Paramount contraataca: mejora su oferta para frenar alianza entre Netflix y Warner Bros Discovery

Mujer finge ser familiar de un preso político en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

¿Quién es la mujer que se hizo pasar como madre de un preso político y abrazó a Jorge Rodríguez?

Hugo Rodallega | Foto: EFE
Hugo Rodallega

¿Volverá a vestir los colores de la Tricolor? Rodallega revela lo que conversó con Néstor Lorenzo sobre su posible regreso a la selección Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre