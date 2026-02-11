Se acerca el regreso de Richard Ríos con el Benfica tras una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas desde hace un par de semanas

El volante de la selección Colombia y el Benfica, Richard Ríos, estaría muy cerca de hacer su regreso oficial a las canchas, tras casi un mes fuera de ellas a causa de una luxación anterior traumática sufrida el pasado 14 de enero en el juego ante el Porto.

Según la prensa de Portugal, desde hace unos días el futbolista colombiano ha comenzado a hacer trabajos de campo junto con sus compañeros de equipo, al igual que el centrocampista danés Alexander Bah.

“¡Dos buenas noticias del entrenamiento del Benfica! Richard Ríos y Alexander Bah están más cerca de la recuperación y ya entrenan con sus compañeros. Alexander Bah y Richard Ríos se están integrando progresivamente en los entrenamientos, lo que es una excelente noticia para José Mourinho, técnico del Benfica", el prestigioso diario deportivo portugués A Bola.

Sin duda, alguna, una buena noticia, tanto para el entrenador de las Águilas, que próximamente comenzará su camino en los playoffs de la UEFA Champions League ante el Real Madrid.

El entrenador del Benfica descarta que el volante cafetero vuelva a tener acción para el juego de vuelta de la Liga de Campeones el próximo 24 de febrero ante el conjunto merengue. “El primero es quizás prematuro, pero entre el primero y el segundo (…) Su llegada está a la vuelta de la esquina”.

Eso también significa una gran noticia para Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, quien podrá tener en cuenta al centrocampista Richard Ríos para los juegos amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo, en la cual la “Tricolor” se medirá ante Croacia y Francia.

Desde su arribo al fútbol de Europa, Ríos ha disputado un total de 2528 minutos con Benfica, en 31 encuentros entre las diferentes competencias del balompié portugués y la UEFA Champions League, en las cuales ha tenido la oportunidad de marcar 3 tantos y ha hecho 2 asistencias.