Sale a la luz video del operativo de rescate de María Corina Machado para que llegara a Noruega a recibir el Premio Nobel de Paz 2025

Este viernes se conoció un video inédito del operativo en el que la líder democrática María Corina Machado fue rescatada de Venezuela para poder llegar a la premiación del Premio Nobel de Paz el pasado 10 de diciembre de 2025.

En el video difundido se ve a Machado a bordo del bote que la trasladó hasta Curazao, desde donde luego inició el viaje aéreo que la llevó hasta Olso, en Noruega.

La líder venezolana fue rescatada en una operación liderada por una empresa privada de veteranos de guerra estadounidenses llamada 'Grey Brull Rescue', que este viernes 16 de enero reveló las imágenes de esta arriesgada misión.

VEA TAMBIÉN "Delcy Rodríguez es ideológicamente comunista y los centros de tortura han estado bajo su supervisión": María Corina Machado en rueda de prensa desde Washington o

En el video, se escucha cuando uno de los miembros de la misión saluda a la líder venezolana y tras unos segundos se muestra a Machado diciendo, entre lágrimas: "Yo soy María Corina Machado, estoy a salvo y muy agradecida con Grey Bull Rescue".

Luego se muestra al líder de la organización, Bryan Stern, hablando en cámara explicando que la operación se realizó el 9 de diciembre, un día antes de que se entregara el Premio Nobel de Paz en Noruega.

"Hola a todos, este es Bryan de Grey Bull Rescue. Hoy es diciembre 9, los chicos y yo estamos en Curazao saliendo en un bote para ir a buscar a María Corina Machado", dice en el video.

"Hemos estado fuera de la región por un mes (...) es definitivamente un desafío, pero veremos como esto va", agregó.

Para la operación, que fue nombrada como 'Dinamita Dorada', se necesitaron varios botes, según se explica el video.

En el clip, se alcanza a divisar otro bote que se acerca al que estaba Bryan, mientras él grita: "María"; y ella responde simplemente: "hola".

Bryan le pregunta, desde la distancia, si lleva con ella equipaje, un bolso o algo más, a lo que ella contesta que tiene "un bolso".

En ese momento se escucha que Machado está abordando el bote en el que están los hombres que realizaron el operativo, quienes le aseguran que está a salvo y la ayudan a subir a la embarcación.

"Estaremos en marcha en dos minutos", dice otro hombre, mientras María Corina asegura que el bote "está muy húmedo y frió". El video muestra momentos después a Machado hablando en la cámara afirmando que está a salvo.

El clip finaliza mostrando varias fotos que la líder de la democracia en Venezuela se tomó con los veteranos norteamericanos que lograron su extracción para que llegara a Oslo.

VEA TAMBIÉN Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos tras captura de Maduro o

Hace semanas, Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 en rueda de prensa que el rescate de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.

"La Operación 'Dinamita Dorada' es la misión número 800 de mi equipo Grey Bull Rescue. Hemos conducido operaciones en Afganistán, Ucrania, Rusia, Sudán, Siria, Líbano, Israel, Gaza. Hemos realizado 12 fugas de cárcel, liberación de rehenes en Gaza, y lo digo porque esta operación fue de lejos la de mayor riesgo que hayamos realizado", declaró Stern.

El operativo implicó sacar de Venezuela a la líder democrática, considerada la persona más buscada por el régimen de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra preso en Estados Unidos.

Stern describió el viaje como "muy duro, peligroso y aterrador" para la líder venezolana.