NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Viernes, 16 de enero de 2026
María Corina Machado

Sale a la luz video del operativo de rescate de María Corina Machado para que llegara a Noruega a recibir el Premio Nobel de Paz 2025

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Las imágenes fueron reveladas por Grey Bull Rescue, la organización privada estadounidense que realizó el impresionante operativo para sacar de Venezuela a la líder democrática.

Este viernes se conoció un video inédito del operativo en el que la líder democrática María Corina Machado fue rescatada de Venezuela para poder llegar a la premiación del Premio Nobel de Paz el pasado 10 de diciembre de 2025.

En el video difundido se ve a Machado a bordo del bote que la trasladó hasta Curazao, desde donde luego inició el viaje aéreo que la llevó hasta Olso, en Noruega.

La líder venezolana fue rescatada en una operación liderada por una empresa privada de veteranos de guerra estadounidenses llamada 'Grey Brull Rescue', que este viernes 16 de enero reveló las imágenes de esta arriesgada misión.

o

En el video, se escucha cuando uno de los miembros de la misión saluda a la líder venezolana y tras unos segundos se muestra a Machado diciendo, entre lágrimas: "Yo soy María Corina Machado, estoy a salvo y muy agradecida con Grey Bull Rescue".

Luego se muestra al líder de la organización, Bryan Stern, hablando en cámara explicando que la operación se realizó el 9 de diciembre, un día antes de que se entregara el Premio Nobel de Paz en Noruega.

"Hola a todos, este es Bryan de Grey Bull Rescue. Hoy es diciembre 9, los chicos y yo estamos en Curazao saliendo en un bote para ir a buscar a María Corina Machado", dice en el video.

"Hemos estado fuera de la región por un mes (...) es definitivamente un desafío, pero veremos como esto va", agregó.

Para la operación, que fue nombrada como 'Dinamita Dorada', se necesitaron varios botes, según se explica el video.

En el clip, se alcanza a divisar otro bote que se acerca al que estaba Bryan, mientras él grita: "María"; y ella responde simplemente: "hola".

Bryan le pregunta, desde la distancia, si lleva con ella equipaje, un bolso o algo más, a lo que ella contesta que tiene "un bolso".

En ese momento se escucha que Machado está abordando el bote en el que están los hombres que realizaron el operativo, quienes le aseguran que está a salvo y la ayudan a subir a la embarcación.

"Estaremos en marcha en dos minutos", dice otro hombre, mientras María Corina asegura que el bote "está muy húmedo y frió". El video muestra momentos después a Machado hablando en la cámara afirmando que está a salvo.

El clip finaliza mostrando varias fotos que la líder de la democracia en Venezuela se tomó con los veteranos norteamericanos que lograron su extracción para que llegara a Oslo.

o

Hace semanas, Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 en rueda de prensa que el rescate de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.

"La Operación 'Dinamita Dorada' es la misión número 800 de mi equipo Grey Bull Rescue. Hemos conducido operaciones en Afganistán, Ucrania, Rusia, Sudán, Siria, Líbano, Israel, Gaza. Hemos realizado 12 fugas de cárcel, liberación de rehenes en Gaza, y lo digo porque esta operación fue de lejos la de mayor riesgo que hayamos realizado", declaró Stern.

El operativo implicó sacar de Venezuela a la líder democrática, considerada la persona más buscada por el régimen de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra preso en Estados Unidos.

Stern describió el viaje como "muy duro, peligroso y aterrador" para la líder venezolana.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Premio Nobel de la Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Reunión Trump-Petro: ¿por qué es tan importante este encuentro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
La Noche

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
María Corina Machado

"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump a bordo del USS George H.W. Bush observando un helicóptero - Foto AFP
Maduro capturado

Trump revela que hubo "un par de pilotos gravemente heridos" durante operativo en Venezuela, pero vuelve a destacar la ejecución del plan: "el otro bando perdió a mucha gente"

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: AFP
Cuba

Miguel Díaz-Canel no esconde su nerviosismo ante el despliegue militar de EE. UU. frente a Venezuela: "Hay un propósito peligroso imperial, hegemónico y criminal"

Nicmer Evans y Martha Cambero, su esposa / FOTO: Captura de video
Nicmer Evans

“Cualquier información te puede costar la vida o la libertad”: esposa de Nicmer Evans, comunicador detenido por el régimen de Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El cantante español Julio Iglesias - AFP
Celebridades

El cantante Julio Iglesias rompió el silencio ante acusaciones de abuso que empañan su carrera

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: AFP
Donald Trump

Negociadores ucranianos viajan a Estados Unidos para discutir plan que busca poner fin a la guerra con Rusia

Donald Trump a bordo del USS George H.W. Bush observando un helicóptero - Foto AFP
Maduro capturado

Trump revela que hubo "un par de pilotos gravemente heridos" durante operativo en Venezuela, pero vuelve a destacar la ejecución del plan: "el otro bando perdió a mucha gente"

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: AFP
Cuba

Miguel Díaz-Canel no esconde su nerviosismo ante el despliegue militar de EE. UU. frente a Venezuela: "Hay un propósito peligroso imperial, hegemónico y criminal"

Nicmer Evans y Martha Cambero, su esposa / FOTO: Captura de video
Nicmer Evans

“Cualquier información te puede costar la vida o la libertad”: esposa de Nicmer Evans, comunicador detenido por el régimen de Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Donald Trump

“Si Maduro no entrega el poder, va a ser una derrota para Trump y él no está dispuesto a eso”: experto en seguridad

Accidente de tránsito (Foto: Canva - referencia)
Accidente de autobús

Las imágenes del terrible accidente de tránsito durante Navidad que deja hasta el momento ocho muertos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre