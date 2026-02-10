Fuertes lluvias en Colombia cobran la vida de más de 20 personas y dejan miles de desplazados

Las autoridades colombianas reportaron el lunes que más de 20 personas murieron debido a una extraña ola de lluvias torrenciales en Colombia que dejó además a miles de familias desplazadas.

Según las autoridades, 14 de las 22 muertes se produjeron en la región Caribe, en los departamentos de Córdoba, al norte de Colombia, y Sucre, al noroeste, con al menos 9.000 viviendas afectadas.

Los residentes han estado tratando de rescatar sus pertenencias en el agua, que les llega hasta el nivel de la cintura, y en el lodo, misión para la que han utilizado lanchas motoras y embarcaciones improvisadas, de acuerdo con los reportes.

"Lo hemos perdido todo, todas nuestras pertenencias, todos nuestros electrodomésticos. Y estamos muy preocupados porque no sabemos qué va a pasar", dijo Enid Gómez, residente en Montería, la capital de Córdoba, según una nota de prensa de la Gobernación de Nariño.

Un frente frío que llegó desde Norteamérica a la costa caribeña de Colombia, de acuerdo con los expertos, aumentó las precipitaciones el mes pasado en un 64 por ciento en comparación con el promedio histórico, informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Hasta el domingo, las autoridades habían informado que el número total de fallecidos por las fuertes lluvias era de 13.

Un saldo de siete personas murió el viernes en un deslizamiento de tierra en el departamento de Nariño, suroeste del país, cuando un arroyo crecido por la lluvia se desbordó y las casas quedaron enterradas en el lodo, informaron las autoridades del departamento.

La Gobernación de Nariño difundió imágenes de maquinaria de movimiento de tierras en las que se veía cómo se intentaba remover el barro mientras los equipos de rescate y perros rastreadores buscaban cuerpos, con la zona acordonada.

Las lluvias fuertes en esta época del año, cabe resaltar, son inusuales en Colombia, pues normalmente suelen tener lugar de marzo a mayo o junio, y de septiembre a noviembre o diciembre.

El cambio climático, entretanto, continúa causando estragos en los períodos secos y húmedos en Colombia, que tiene un clima tropical y no tiene estaciones definidas.

La semana pasada, por ejemplo, una embarcación comercial encalló en la playa de los Cocos de Santa Marta muy cerca de donde empieza la civilización. Alrededor del barco se pudo observar una alta cantidad de desechos y escombros.

La emergencia invernal que enfrentan varias zonas de Colombia también afectó la semana pasada a la Guajira, donde la creciente del río Mendihuaca generó el colapso del puente que lo cruza. El incidente obligó al cierre total de la vía Santa Marta–Palomino.