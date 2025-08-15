Se queda en Galatasaray: Dávinson Sánchez continuará su carrera deportiva en el fútbol turco

Dávinson Sánchez, internacional con la selección Colombia absoluta desde el año 2016, es uno de los futbolistas cafeteros que ha logrado consolidar su carrera deportiva en el balompié del exterior.

El zaguero central, quien durante el mercado de fichajes de verano despertó el interés de varios equipos en el fútbol del viejo continente, definió su futuro y puso fin a las especulaciones que lo acercaban al fútbol italiano.

Sánchez, que tuvo una gran actuación durante la temporada anterior con el Galatasaray, continuará su carrera futbolística con el conjunto turco, así lo dio a conocer la misma escuadra por medio de sus redes sociales.

El nacido en Caloto, Cauca, quien se ha convertido en una de las piezas claves del conjunto “Rojiamarillos” durante las últimas temporadas, renovó su vínculo y extendió su presencia por cuatro años más en el balompié de Turquía.

“Se anuncia respetuosamente al público. El contrato de nuestro futbolista profesional Dávinson Sánchez Mina ha sido ampliado hasta finales de la temporada 2028-2029”, expresó el club por medio de una publicación acompañada de unas fotografías en las que se ve al defensor feliz con los colores del Galatasaray.

Esto deja ver que tanto el jugador como el equipo turco llegaron a un acuerdo en el tema salarial, pues era una de las principales peticiones que el zaguero cafetero había solicitado para su continuidad.

Dávinson, quien en dos temporadas ha conseguido cuatro títulos con el Galatasaray, se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de los “Rojiamarillos”, quienes ven en el colombiano una de las “fichas claves para su proyecto deportivo”, así lo dio a conocer el periodista Felipe Sierra.

¿Cómo le ha ido al zaguero colombiano Sánchez con el equipo turco?

El defensor cafetero, quien se unió a las filas del Galatasaray a mediados del año 2023, ha disputado un total de 77 encuentros; ha marcado 8 goles, esto entre competencias del fútbol de Turquía, como en las competencias internacionales como la Champions League.

Su estadía en los “Rojiamarillos” ha sido una de las más exitosas en su paso por el balompié del exterior, pues en dos años ha logrado levantar cuatro títulos: dos Superligas de Turquía, una Supercopa y una Copa.