NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
Gerente deportivo del Club León se refirió a la actualidad de James Rodríguez - Foto: EFE
Gerente deportivo del Club León se refirió a la actualidad de James Rodríguez - Foto: EFE
James Rodríguez

A pesar del mal momento que vive el Club León de México, el director deportivo destacó el talento de James Rodríguez

agosto 15, 2025
Por: Natalya Baquero González
Rodrigo Fernández, gerente deportivo de La Fiera, se refirió al presente del volante colombiano y a la actualidad del equipo, que no la pasa nada bien en el inicio de temporada.

El Club León de México viene de un momento complejo en el inicio de las competencias, tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, torneo internacional del cual se encuentran parcialmente eliminados, situación que ha desatado preocupación en la afición.

Un inicio complicado para los dirigidos por Bernardo Berizzo, que de siete juegos disputados hasta la fecha solo ha logrado ganar uno durante el comienzo de la temporada.

Hecho que ha llevado a que jugadores como el volante colombiano James Rodríguez, quien es el actual referente del club, sean cuestionados por su rendimiento y no es para menos, pues en el inicio de este semestre no ha tenido la lucidez y destello futbolístico que lo caracterizaron durante el primer semestre de este 2025.

Ante la situación adversa que atraviesa el conjunto León de México, el director deportivo de la institución se refirió a la actualidad que vive el equipo, quitándole toda responsabilidad al “10” de selección Colombia.

¿Qué dijo el gerente deportivo de La Fiera sobre James Rodríguez?

Rodrigo Fernández dejó claro que el mal momento que vive el club no tiene que recaer en un solo jugador, pues, así como se trabaja y se consigue una victoria de manera colectiva, asimismo se debe relacionar una situación de estas y no buscar un solo culpable.

“Esto es un tema grupal, los resultados que estamos teniendo no pasan por un solo jugador (…) El funcionamiento general, no podría decir que más, al tener un bajón, sea por él que el equipo lo tiene. A lo mejor se debe a que la plantilla no se encuentra en su mejor versión”, expresó Fernández al medio Claro Sports de México.

o

De igual manera, el gerente deportivo aprovechó el espacio para destacar el talento del volante colombiano: “James es un crack, por supuesto que ya no es el que estuvo en un equipo top como el Real Madrid, pero sigue siendo un crack que te pone el balón donde él quiere”.

Por el momento, el Club León de México afrontará el compromiso del fin de semana por la quinta fecha de la Liga MX Apertura 2025 ante Necaxa sin la presencia del volante cafetero, quien desde el pasado 5 de agosto afronta una molestia muscular.

Futuro incierto para James Rodríguez

El contrato del volante de La Fiera y la selección Colombia vence en el mes de diciembre y seguramente su continuidad en el conjunto mexicano dependerá de su evolución física y su rendimiento con el club, por lo menos así lo dejó ver el director deportivo Rodrigo Fernández.

o

“El jugador (James) ha hablado directamente con el presidente del equipo, el campeonato está empezando, pero yo creo que conforme pasen las cosas, se verá qué va a pasar con el futuro de James Rodríguez”, sentenció.

Temas relacionados:

James Rodríguez

Club León

México

Liga MX

Selección Colombia

Fútbol mexicano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Gobierno Trump revoca políticas de ciudad santuario en Washington DC y asume el control policial, pero el fiscal local denuncia abuso de poder

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Alaska

Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Deportes

Ver más
Ojos de halcón en Wimbledon - Foto AFP/ Cancha de tenis - Foto de referencia Canva
Tenis

El tenis revoluciona el arbitraje: así funciona la nueva jerarquía entre los sistemas electrónicos del deporte blanco

Yu Zidi en el Campeonato Mundial de Natación 2025 en Singapur - AFP
Natación

La atleta de 12 años que se convirtió en la nadadora más joven de la historia en subir a un podio

Neymar, jugador brasilero / FOTO: EFE
Neymar Jr

Neymar está en el 'ojo del huracán' luego de agarrarse a insultos con un aficionado del Santos que lo llamo "mercenario"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Tomorrowland - AFP
Festival

"Todavía estamos devastados": organizadores de Tomorrowland emiten nuevo comunicado sobre futuro del festival

Foto: NOAA / GOES-R
Planeta Tierra

Satélite revela la foto más reciente del planeta Tierra con impresionante detalle y América del Sur de noche en primer plano

Ojos de halcón en Wimbledon - Foto AFP/ Cancha de tenis - Foto de referencia Canva
Tenis

El tenis revoluciona el arbitraje: así funciona la nueva jerarquía entre los sistemas electrónicos del deporte blanco

Los estrenos más esperados de Agosto | Foto Canva
Estrenos Netflix

Las series y películas más esperadas que llegan a Netflix en agosto de 2025

Avión de la aerolínea colombiana Satena (EFE)
Vuelos

Satena dejará de ofrecer vuelos entre Bogotá y Valencia pero llega otra aerolínea a partir de agosto

Elon Musk/ Starship/ Agencia Espacial Italiana (ASI)/ Marte - Fotos EFE
Elon Musk

Elon Musk avanza en la carrera por el planeta rojo: el acuerdo que SpaceX logró con la Agencia Espacial Italiana para llevar experimentos a Marte

Patricia Schwarzgruber

De cuento de hadas a espectáculo en redes: Los quince de la hija de Patricia Schwarzgruber y Jonathan Montenegro sigue dando de qué hablar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano