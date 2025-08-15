A pesar del mal momento que vive el Club León de México, el director deportivo destacó el talento de James Rodríguez

El Club León de México viene de un momento complejo en el inicio de las competencias, tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, torneo internacional del cual se encuentran parcialmente eliminados, situación que ha desatado preocupación en la afición.

Un inicio complicado para los dirigidos por Bernardo Berizzo, que de siete juegos disputados hasta la fecha solo ha logrado ganar uno durante el comienzo de la temporada.

Hecho que ha llevado a que jugadores como el volante colombiano James Rodríguez, quien es el actual referente del club, sean cuestionados por su rendimiento y no es para menos, pues en el inicio de este semestre no ha tenido la lucidez y destello futbolístico que lo caracterizaron durante el primer semestre de este 2025.

Ante la situación adversa que atraviesa el conjunto León de México, el director deportivo de la institución se refirió a la actualidad que vive el equipo, quitándole toda responsabilidad al “10” de selección Colombia.

¿Qué dijo el gerente deportivo de La Fiera sobre James Rodríguez?

Rodrigo Fernández dejó claro que el mal momento que vive el club no tiene que recaer en un solo jugador, pues, así como se trabaja y se consigue una victoria de manera colectiva, asimismo se debe relacionar una situación de estas y no buscar un solo culpable.

“Esto es un tema grupal, los resultados que estamos teniendo no pasan por un solo jugador (…) El funcionamiento general, no podría decir que más, al tener un bajón, sea por él que el equipo lo tiene. A lo mejor se debe a que la plantilla no se encuentra en su mejor versión”, expresó Fernández al medio Claro Sports de México.

De igual manera, el gerente deportivo aprovechó el espacio para destacar el talento del volante colombiano: “James es un crack, por supuesto que ya no es el que estuvo en un equipo top como el Real Madrid, pero sigue siendo un crack que te pone el balón donde él quiere”.

Por el momento, el Club León de México afrontará el compromiso del fin de semana por la quinta fecha de la Liga MX Apertura 2025 ante Necaxa sin la presencia del volante cafetero, quien desde el pasado 5 de agosto afronta una molestia muscular.

Futuro incierto para James Rodríguez

El contrato del volante de La Fiera y la selección Colombia vence en el mes de diciembre y seguramente su continuidad en el conjunto mexicano dependerá de su evolución física y su rendimiento con el club, por lo menos así lo dejó ver el director deportivo Rodrigo Fernández.

“El jugador (James) ha hablado directamente con el presidente del equipo, el campeonato está empezando, pero yo creo que conforme pasen las cosas, se verá qué va a pasar con el futuro de James Rodríguez”, sentenció.