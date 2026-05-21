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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Alemania

Selección campeona del mundo revela su lista de convocados al Mundial y anuncia regreso al equipo de considerado por años mejor portero del planeta

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Alemania está encuadrada en el Grupo E y se enfrentará a Curazao el 14 de junio en Houston, a Costa de Marfil el 19 de junio en Toronto y a Ecuador el 24 de junio en Nueva York.

El histórico portero Manuel Neuer regresa a la selección alemana, campeona del mundo en cuatro ocasiones (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) para el Mundial de 2026 de Norteamérica, anunció este jueves el seleccionador de la Mannschaft, Julian Nagelsmann.

Capitán y portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, de 40 años, había anunciado a finales del verano de 2024 que se retiraba de la selección para centrarse en sus objetivos con el club.

Su último partido con la Mannschaft se remonta a casi 700 días, un cuarto de final de la Eurocopa 2024 perdido contra España, a la postre campeona.

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Para sustituir a Neuer, campeón del mundo en 2014, Nagelsmann había nombrado a Marc-André ter Stegen su número 1, pero el guardameta del FC Barcelona encadenó las lesiones (rotura del tendón rotuliano a finales de septiembre de 2024, con siete meses de baja, operación de espalda a finales de julio de 2025 y tres meses de ausencia).

Degradado a la suplencia en el Barza, Ter Stegen se incorporó en enero de 2026 al Girona para ganar tiempo de juego, pero volvió a lesionarse en los isquiotibiales a principios de febrero y no ha vuelto a jugar desde entonces.

Sin Ter Stegen, el portero del Hoffenheim Oliver Baumann se había impuesto como nuevo número 1 en la portería de la Mannschaft.

Neuer, que ha renovado una temporada con el Bayern hasta 2027, encadenó dos lesiones a finales del invierno boreal en el gemelo izquierdo, pero recuperó su mejor nivel en los cuartos y semifinales de la Liga de Campeones, contra el Real Madrid y el París SG.

El fin de semana pasado, Neuer fue sustituido en la segunda parte del partido contra el Colonia, en la última jornada de la Bundesliga, tras notar un dolor en el gemelo de la pierna izquierda, lo que hizo planear la duda sobre su regreso a la cuatro veces campeona mundial, disipada por Nagelsmann este jueves.

Alemania está encuadrada en el Grupo E y se enfrentará a Curazao el 14 de junio en Houston, a Costa de Marfil el 19 de junio en Toronto y a Ecuador el 24 de junio en Nueva York.

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Si Neuer disputa un partido, se convertirá en el segundo portero en jugar cinco fases finales de la Copa del Mundo, uniéndose al mexicano Antonio Carbajal, presente entre 1950 y 1966 -el mexicano Guillermo Ochoa y el italiano Gianluigi Buffon fueron convocados para cinco fases finales, pero Buffon jugó cuatro y Ochoa, tres-.

La convocatoria alemana también incluye a estrellas como Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Florian Wirtz y el flamante campeón de la Premier League con el Arsenal, Kai Havertz.

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