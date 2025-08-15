Promesa del ciclismo colombiano se incorpora a las filas del Movistar Team

Kevin David Castillo, oriundo de Marsella, Risaralda, vigente campeón del Clásico RCN, se incorpora a las filas del Movistar Team para lo que resta de la temporada 2025, así lo dio a conocer la escuadra española.

Castillo, quien en diciembre del año 2024 tuvo la oportunidad de participar en un campamento de pretemporada, se sumará de manera oficial a la escuadra telefónica en la que milita Nairo Quintana para lo que resta de esta temporada.

El ciclista hace unos días corrió la Vuelta a Colombia con el equipo Sistecrédito, competencia en la que logró tener una destacada actuación y en la cual ganó dos etapas.

Castillo hace parte de la iniciativa que tiene el equipo español para promover nuevas promesas del ciclismo mundial. “Su llegada responde al interés del equipo por seguir promoviendo el talento joven y brindar oportunidades de desarrollo en el máximo nivel del ciclismo profesional”, expresó el Movistar Team por medio de un comunicado.

El actual campeón del Clásico RCN estará bajo el mando de Eusebio Unzué y participará en competencias seleccionadas según calendario; finalizados los cuatro meses, su proceso será evaluado.

“Su fichaje como stagiaire permitirá al equipo evaluar de primera mano su adaptación a las exigencias del pelotón WorldTour”, manifestó la escuadra telefónica.

Sin duda alguna, esta es una gran apuesta por parte del Movistar Team, que con la vinculación de Kevin David Castillo, de 23 años tendrá dentro de sus filas la presencia de un total de cinco colombianos.

Recordemos que dentro de la plantilla del equipo español se encuentran grandes representantes del ciclismo cafetero a nivel internacional, como lo son: Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Éiner Rubio y Diego Pescador.

Kevin David Castillo buscará dar lo mejor de sí para ganarse un lugar en la escuadra telefónica

Tras incorporarse al equipo español, el corredor dejó ver la gran ilusión que le hace representar los colores de Movistar. Consciente del gran reto que asumirá en lo que resta de este 2025, buscará dar lo mejor de sí en las carreras en que llegue a participar.

“Muy feliz de pertenecer al equipo con más historia del ciclismo y también me llena de orgullo el poder estar aquí. Daremos lo mejor en las próximas carreras y esperamos hacerlo muy bien. Un agradecimiento a todo el Movistar Team por esta oportunidad”, expresó el ciclista risaraldense.