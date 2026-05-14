Un nuevo capítulo en la novela de la carrera de Jhon Durán: el colombiano se desvincula del Zenit y su futuro deportivo es incierto

El nombre de Jhon Jader Durán vuelve a ser eco en el mundo del fútbol, no solo por la sorpresiva inclusión de su nombre dentro de la prelista de la selección Colombia, sino por su actual situación deportiva.

Aunque en la mañana de este jueves el Zenit de San Petersburgo comunicó que le había concedido al futbolista antioqueño una licencia por “circunstancias personales”, en las últimas horas se conoció que el conjunto ruso habría tomado una decisión respecto al vínculo del jugador con el club.

De acuerdo con la información compartida por el periodista deportivo Julián Capera, el joven atacante habría acordado con la escuadra rusa “la terminación adelantada de su contrato”.

“Jhon Jader Durán acordó con Zenit la terminación anticipada de su contrato”, indicó Capera por medio de su cuenta de X.

En ese sentido y teniendo en cuenta que sus derechos deportivos pertenecen al Al-Nassr de Arabia Saudita, el colombiano podría regresar al fútbol saudí una vez termine la Copa del Mundo.

Aunque el objetivo de Durán sería aprovechar el mercado de fichajes de verano para regresar al balompié europeo, donde vivió uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

Cabe destacar que esta información se encuentra a la espera de la comunicación oficial del Zenit de San Petersburgo, que aún no se ha pronunciado por sus canales oficiales.

De llegarse a confirmar esta decisión, esta se convertiría en el paso más corto de Jhon Jader Durán, quien desde su salida del Aston Villa de Inglaterra no ha logrado consolidarse en ningún equipo, pues ha pasado por el Al-Nassr de Arabia Saudita, Fenerbahce de Turquía y Zenit de San Petersburgo, de Rusia.

Durante su estadía en el fútbol ruso, el futbolista antioqueño disputó un total de 332 minutos en 9 partidos entre la Liga y la Copa Rusa, donde solo marcó 1 gol.

Por ahora, Jhon Jader Durán, quien fue incluido dentro de la prelista de los 55 jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para adelantar trabajos en el campamento de preparación de la Selección Colombia, previo a su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

En ese sentido, se espera que Durán se sume a la concentración de la ‘Tricolor’ en Medellín, que dará inicio desde este domingo 17 de mayo, donde el atacante antioqueño buscará hacerse un lugar dentro de los elegidos para representar al combinado cafetero en el certamen mundialista.