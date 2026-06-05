Agrupación venezolana se presentará de manera gratuita en importante feria que se desarrolla en esta ciudad de Colombia

La reconocida agrupación venezolana Motherflowers se presentará este lunes en la cuarta edición de una importante feria que se está desarrollando en una ciudad de Colombia desde este viernes.

Motherflowers, cuyo nombre está inspirado en una célebre frase del salsero fallecido Héctor Lavoe, hace parte de la agenda del evento cuya infraestructura abarca más de 14.000 metros cuadrados en un emblemático espacio del país.

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Se trata del Parque de la 93 de la ciudad de Bogotá, donde se desarrolla la 'Feria Belleza y Bienestar de Farmatodo', empresa que también es de origen venezolano tal como Motherflowers, que dejará ver varias de sus referencias que incluyen System of a Down, Gorillaz, Rita Indiana y Los Amigos Invisibles.

Además de Motherflowers, también conforman la agenda del evento otros artistas como el colombiano Mike Bahía, cuya música incluye géneros como el pop latino, el reguetón, el dance y la música tropical.

Se trata de un importante escenario del que los artistas podrán hacer parte, pues se espera una asistencia de más de 100.000 personas que participarán de las jornadas dispuestas.

El evento, que incluye con 130 stands de exhibición y cinco mundos temáticos, se extenderá hasta el 8 de junio de 2026, día en el que se presentará Motherflowers como una especie de clausura del evento.

Además de la música, los cinco mundos temáticos que incorpora la feria son belleza, salud, bienestar, bebé y experiencias.

De igual manera, en el que es considerado el corazón del parque se instalará un lugar en el que los asistentes podrán tomarse fotos en cuyo diseño participó la artista plástica colombiana Viviana Grondona.

Cabe resaltar que la entrada general al circuito del Parque de la 93, así como el acceso a las conferencias y espectáculos musicales de la Tarima Principal (donde se presentarán Motherflowers y Mike Bahía) es gratuita.

Agrupación venezolana en evento de empresa venezolana

Motherflowers espera brillar en la Tarima Principal de la 'Feria Belleza y Bienestar de Farmatodo', una multinacional venezolana con más de 108 años de historia y más de 18 años de trayectoria en Colombia.

También tiene presencia en Argentina y cuenta con cerca de 400 tiendas en total: cerca de 200 en Venezuela, aproximadamente 125 en Colombia y varias que se han extendido por Argentina.

El evento será un encuentro de la cultura musical venezolana con una empresa de tradición para el país, al que se sumarán miles de colombianos y extranjeros en el importante espacio de la capital sudamericana.