Juanita Molina habla de su carrera y de lo que significó "ser la hija de Betty": "Jamás me imaginé ser la hija de Betty y Don Armando"

En una nueva edición de On The Road con Mauro Giraldo, la actriz colombiana Juanita Molina recorrió las calles de Nueva York mientras compartía detalles sobre su trayectoria profesional y cómo llegó a formar parte de una de las producciones más icónicas de la televisión colombiana: “Betty la Fea”.

Durante la entrevista, Molina recordó su participación en la historia como uno de los momentos más importantes de su carrera, destacando el impacto que tuvo en su formación como actriz.

“Es proyecto fue una locura, jamás me imaginé ser la hija de Betty y Don Armando (…) Más allá de un trabajo fue una escuela gigante, aprendí demasiado de ellos”, expresó.

La actriz también resaltó el valor personal y profesional que le dejó su paso por la producción, asegurando que guarda recuerdos muy positivos de esa experiencia.

“Yo de Betty solo me llevo los mejores recuerdos, la mejor experiencia y título de haber sido la hija de Betty”.

A pesar de su corta edad, Juanita Molina ya ha participado en distintos proyectos dentro de la industria, lo que ha consolidado su camino en la actuación. En ese sentido, aseguró que su enfoque está en asumir retos que la reten y le permitan crecer profesionalmente.

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Asimismo, Molina ha participado en grandes producciones y destaca que aspira “contar historias chimbas, como que a mí me emocione contar, que lleguen personajes retadores, complejos con personalidades muy distintos a la mía”, recalca en la entrevista.

Finalmente, con una carrera en crecimiento, la actriz continúa apostando por proyectos que le permitan explorar nuevos matices interpretativos y seguir construyendo su lugar en la industria de la televisión.