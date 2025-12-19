Blessd, el cantante más escuchado en Colombia, lidera importante iniciativa en ciudad colombiana a propósito de la Navidad

Blessd, el artista colombiano más escuchado en el país, realizará la cuarta edición de 'Navidad Bendita', una iniciativa social que se lleva a cabo del 16 al 24 de diciembre en una ciudad colombiana con actividades pensadas para niños, adultos mayores, familias y habitantes de calle.

La ciudad en cuestión es Medellín, urbe origen del cantante de reguetón y a la que por estas épocas busca retribuirle con el evento parte del éxito que ha conseguido en su carrera musical a sus apenas 25 años.

Se trata de una iniciativa de impacto social y cultural alineada con el espíritu de diciembre que, desde hace cuatro años, ha conectado no solo con sus seguidores, sino con varias familias de la segunda ciudad de Colombia.

El 2025 ha significado para Blessd un año de consolidación de un proyecto musical que nació desde que Stiven Mesa Londoño —su nombre de pila—, era un joven en su barrio de la ciudad paisa y ahora le ha llevado al reconocimiento mundial.

La que es considerada por muchos como la joven leyenda del género urbano es reconocida además por varias plataformas como la de streaming de música, videos y podcast, Spotify, como uno de los referentes de la música latina para el mundo entero.

Colombia, cabe resaltar, fue uno de los pocos países en los que la superestrella de la música urbana, el puertorriqueño Bad Bunny, no fue el artista más escuchado en Spotify, pues fue superado por Blessd, seguidos de otros colombianos como el también paisa Feid y el barranquillero Beéle.

Blessd se ha caracterizado en otras ocasiones por compartir sus triunfos y reconocimientos con los que llama "su gente" y esta época del año se convierte para él en el mejor momento para compartir de cerca con las familias, niños, niñas, jóvenes y adultos de su abiertamente amada Medellín.

El reggaetonero llevará de manera continua diferentes experiencias tales como zona de videojuegos, barbería, granja de animales y un nueva atracción e innovación que por primera vez se tendrá en el "Barrio": Blessd y su equipo llevaron una pista de hielo para la comunidad.

Cronograma Navidad Bendita 2025:

20 de diciembre:

Tarima Bendita - Nuevos Talentos

Espacio artístico para impulsar nuevos talentos

Presentaciones urbanas y musicales para visibilizar artistas emergentes

21 de diciembre:

Visita de Atlético Nacional

Visita de jugadores del plantel oficial de fútbol

Actividades para compartir con los jugadores especialmente para niños y jóvenes

23 de diciembre:

Visita a fundaciones

Recorrido por fundaciones para llevar ayuda y compartir con la comunidad

24 de diciembre: