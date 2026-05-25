Sismo de magnitud 6,9 sacude el norte de Chile

En horas de la tarde de este lunes 25 de mayo un sismo de magnitud 6,9 sacudió el norte del Chile. Según reportes, el movimiento telúrico se registró en la región de Antofagasta.

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Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo lugar a 12 kilómetros al sur de Calama, ciudad ubicada en el río Loa de la región de Antofagasta.

En principio, según la Red Geocientífica de Chile, no se esperan grandes afectaciones. La instancia catalogó además el sismo como "moderado".

En Chile tiembla constantemente debido a su ubicación en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad geológica donde chocan las placas tectónicas.

Puntualmente, este país se encuentra justo en el límite convergente donde la Placa de Nazca se desliza por debajo de la Placa Sudamericana en un proceso llamado subducción.

En cuanto a la región de Antofagasta, vale mencionar que está situada directamente en el borde costero del Desierto de Atacama, conocido como el lugar más árido del mundo.

Expertos aseveran que Chile registra un promedio de 7.000 a 8.000 sismos al año, lo que lo convierte en uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo.

Asimismo, sostienen que la gran mayoría son imperceptibles, pero los eventos de mayor magnitud siguen patrones históricos bien definidos.

El llamado 'megaterremoto de Valdivia' (sur de Chile) de 1960, conocido también como el 'gran terremoto de Chile', fue un sismo ocurrido a las 15:11 (hora Chile) del domingo 22 de mayo de 1960. Tuvo una magnitud de 9,5, siendo el más potente registrado en la historia de esta nación.

Aunque no se sabe el número exacto, hasta la fecha se dice que este terremoto dejó aproximadamente entre 1.600 y 2.000 víctimas fatales.