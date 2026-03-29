Esta es la película de ciencia ficción que sigue reinando en la taquilla mientras otra esperada cinta de terror fracasa en su primer fin de semana

La más reciente película de los directores Phil Lord y Christopher Miller, ‘Proyecto Fin del mundo’, se mantiene como el gran éxito de inicio de año en la industria cinematográfica con una recaudación de 54,5 millones de dólares durante este fin de semana y un acumulado de 164,3 millones de dólares solo en Estados Unidos.

Luego de su estreno en cines y salas IMAX, la película de ciencia ficción protagonizada por la estrella Ryan Gosling, logró cautivar tanto a la crítica como a la audiencia que han acogido una historia llena de elementos científicos en una viaje espacial y personajes entrañables.

Según reveló Variety, la película solo tuvo una caída del 32% respecto a su fin de semana de estreno, lo que supondría que mantendrá unos buenos dividendos en el transcurso de las próximas semanas.

Los resultados en la taquilla mundial también han sido muy positivos, pues la película ya ha recaudado más de 223 millones de dólares, rompiendo la tendencia de que el público solo estaba asistiendo a salas para ver secuelas, remakes o películas derivadas de una saga.

‘Proyecto Fin del mundo’ también consolida al actor Ryan Gosling como una de las estrellas de Hollywood que gracias a su talento puede atraer al público a las salas luego del éxito de películas como ‘Barbie’ y ‘La La Land’.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para la recaudación cinematográfica, pues la película de terror ‘Te van a matar’ se estrelló en la taquilla recaudando apenas 5 millones de dólares en Estados Unidos.

La cinta de Warner Bros., ampliamente publicitada en distintos espacios, costó unos 20 millones de dólares, pero su flojo debut podría ser obstáculo para lograr los números que esperaban tras el éxito de cintas con costos modestos como ‘Weapons’.

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Por lo pronto, ‘Proyecto Fin del mundo’ se mantiene como una de las grandes favoritas entre los espectadores, pero es necesario esperar el impacto que tendrá en la taquilla esperadas franquicias como ‘Super Mario: Galaxy’.