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Sábado, 28 de marzo de 2026
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Hayao Miyazaki

‘El increíble Castillo Vagabundo’, la aclamada película de Hayao Miyazaki, se reestrenó en Colombia: estos son los cines en donde se puede ver

marzo 28, 2026
Por: Miguel Pedreros
El director de cine japonés Hayao Miyakazi sonríe ofrece una rueda de prensa en Tokio (Japón)-EFE
El director de cine japonés Hayao Miyakazi sonríe ofrece una rueda de prensa en Tokio (Japón)-EFE
La cinta animada fue nominada al Óscar a la Mejor Película de Animación en la 78ª edición de los premios (2006).

Los amantes del cine del icónico Studio Ghibli tienen la oportunidad de ver una de sus obras más aclamadas en la pantalla grande: ‘El increíble Castillo Vagabundo’’.

La famosa película de animación tradicional se reestrenó en varias salas de cine en Colombia, donde los cinéfilos la podrán disfrutar en la mejor calidad.

La película, estrenada en Japón en 2004, cuenta la historia de ‘Sophie’, una tímida joven que trabaja haciendo sombreros en tiempos de guerra, que un día recibe el hechizo de una bruja y la convierte en una anciana.

Ante su inesperado cambio busca refugio en un castillo ambulante con un mago que no está de acuerdo con la guerra que libra el rey.

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La cinta animada fue nominada al Óscar a la Mejor Película de Animación en la 78ª edición de los premios (2006) y con el tiempo se ha convertido en una de las películas más queridas del estudio gracias a su estética, mensaje antibelicista y al tocar temas tan importantes como el amor propio.

En medio del ciclo de reestrenos de películas de Studio Ghibli, los colombianos podrán disfrutar de la película en las pantallas de los múltiplex de Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis y Procinal en diferentes ciudades del país.

Asimismo, se puede disfrutar en CineProx, Royal Films, la Cinemateca del Caribe en Barranquilla, el Museo de arte moderno de Medellín y Viziona Cines en Bogotá, entre otros.

La cinta llegó en a las salas en el idioma original con subtítulos en español, pero en varios cines se puede disfrutar con doblaje al español latino.

Hayao Miyazaki es una de las leyendas vivas del cine animado. El director es recordado por sus historias que muestran a mujeres fuertes, conflictos ambientales y sociedades que se debaten éticamente.

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Miyazaki ha ganado el Oscar en dos ocasiones, en 2004 ganó la estatuilla a la Mejor Película Animada por la cinta ‘El viaje de Chihiro’ y en 2024 ganó un nuevo galardón por ‘El chico y la garza’.

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