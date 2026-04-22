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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Donald Trump

“El presidente no ha fijado un plazo para la propuesta de paz de Irán”, dice la Casa Blanca

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló en una rueda de prensa que Trump no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció una conferencia de prensa este miércoles sobre las conversaciones de paz que tiene previsto iniciar el presidente Donald Trump con el régimen de Irán este viernes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz, informó la Casa Blanca el miércoles.

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"El presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní, a diferencia de lo que he visto en algunos informes hoy. En última instancia, el calendario estará determinado por el comandante en jefe", declaró a los periodistas la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

Más temprano, la portavoz Leavitt aseguró que el presidente Donald Trump no considera que la incautación de dos buques en el estrecho de Ormuz por parte de Irán fuera una violación del alto el fuego, aseguró la portavoz Leavitt.

"No, porque no eran buques estadounidenses, no eran buques israelíes. Eran dos barcos internacionales", declaró la portavoz a Fox News.

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