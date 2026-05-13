"El presidente Trump considera que Venezuela está bien, no coincidimos con él en ese sentido": Sebastián Arcos en La Tarde de NTN24

Crecen las especulaciones sobre la posibilidad de un ataque inminente por parte del Ejército de Estados Unidos al régimen de Cuba.

Al margen del tema, es sabido que la administración del presidente Donald Trump ha endurecido su retórica y advertido que podría desplegar portaaviones y tomar el control de la isla.

Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, habló en el programa La Tarde de NTN24.

"Es muy difícil de determinar (el ataque inminente), hay un incremento de la actividad de inteligencia militar alrededor de Cuba, eso es cierto", dijo el entrevistado.

"A la misma vez, el presidente Trump está de viaje en China, es muy difícil que ocurra una operación militar en Cuba, estando Trump en China... El tema de Cuba es menos complejo desde la perspectiva militar", acotó.

"El presidente Trump considera que Venezuela está bien, los cubanos y venezolanos no coincidimos con én en ese sentido", añadió.

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El Gobierno de Estados Unidos ha presionado al régimen cubano con ultimátums para liberar presos políticos, abrir el acceso a internet y promover reformas democráticas, condicionando el levantamiento de restricciones económicas.

El Departamento de Estado incluso aplicó sanciones directas a altos funcionarios, incluido el dictador Miguel Díaz-Canel.