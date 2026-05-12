Marco Rubio sorprende al lucir famosa vestimenta deportiva con la que Nicolás Maduro fue capturado

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró este martes vistiendo la famosa vestimenta deportiva con la que Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación de la Armada de Estados Unidos.

El funcionario de origen cubano es el protagonista de una publicación en redes sociales de la Casa Blanca, en la cual recuerdan la captura de Nicolás Maduro hace más de cuatro meses.

En el corto video, con una duración de menos de un minuto, aparece Rubio posando en una fotografía en la viste la indumentaria deportiva que tenía Maduro al momento de su captura y la cual se popularizó en redes sociales.

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Además, el video continúa con Maduro capturado en la aeronave que lo llevó a Nueva York tras la operación en la capital venezolana.

“Un momento en el que todo vuelve al punto de partida”, es el mensaje con el que la Casa Blanca acompañó el curioso video.

Cabe recordar que la vestimenta de Maduro se popularizó rápidamente dado que fue la primera fotografía que se conoció del dictador capturado y retenido por las autoridades de Estados Unidos.

El atuendo de color gris, de dos piezas y marca Nike se volvió viral en redes sociales a tal punto que muchos acudieron a comprarlo.

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“¡Futuro presidente!”; “El mejor presidente de la historia”; “Se agradece lo que hicieron”; “El mejor administrador de todos los tiempos!”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.