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Sábado, 21 de marzo de 2026
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Festival Estéreo Picnic

Faldas con sombrero vueltiao: los llamativos trajes que usaron varios artistas internacionales en honor a Colombia en su paso por el Festival Estéreo Picnic

marzo 21, 2026
Por: Diana Pérez
El Festival Estéreo Picnic de Bogotá - Foto NTN24
El Festival Estéreo Picnic de Bogotá - Foto NTN24
Las presentaciones, que en ocasiones se darán de manera simultánea en varios escenarios, empezarán a las 2:00 p.m. y se extenderán hasta altas horas de la madrugada los tres días programados.

El primer día del famoso Festival Estéreo Picnic 2026 que se lleva a cabo en el Parque Simón Bolívar en Bogotá ha dejado muchas sorpresas para los miles de asistentes que no se perdieron la cita musical.

El día de apertura del FEP contó con las presentaciones de varios artistas internacionales, entre ellos, Lorde, Tyler, The Creator y la banda de chicas Katseye.

Sin embargo, la sorpresa se lo llevaron los asistentes del espectáculo de las interpretes de "Gabriela" quienes no defraudaron con sus espectaculares looks.

Las cinco integrantes: Yoonchae, Daniela Avanzini, Sophia Laforteza, Lara Raj y Megan Skiendiel se subieron al escenario del Estéreo Picnic luciendo unos fabuloso trajes que conmemoraron el país sudamericano al que visitaron por primera vez en sus carreraras.

Pero el look que más destacó fue el de la cantante Lara Raj, quien en su falda llevaba varios sobreros vueltiaos; un símbolo famoso en la cultura colombiano, que ha logrado trascender fronteras.

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Mientras que las otras integrantes de la famosa agrupación decidieron incorporar a sus trajes partes de la bandera o un color representativo de la bandera de Colombia.

En Bogotá, las artistas hicieron bailar y cantar a sus fans al son de sus mejores éxitos como: "Touch", "I'm Pretty", "Debut" y "Gabriela".

Otro que logró sorprender al público fue el rapero Tyler, The Creator, quien no solo entonó sus mejores temas sino que dejó la promesa de un regreso al país.

El cantante de "See you again", se subió al escenario vestido con un llamativo traje amarillo y un sombrero vueltiado. Además, al finalizar su presentación posó con una enorme bandera de Colombia que tenía una fotografía suya vistiendo la camisera de la selección nacional.

Otros artistas como Addison Rae, DJO, Royal Otis. Timo, Balu Brigada y Nicolás y los Fumadores, también hicieron parte del line up de ese día.

El segundo día, este sábado, estará a cargo de la puertorriqueña Young Miko, Kygo y The Killers como actos principales.

Pero ese día también contará con la participación de artistas como Bob Moses, 31 Minutes, Luis Alfonso, Aria Vega, Manuel Lizarazo, Daniel Andrés y Silvia Ponce.

Y en el día de cierre, Sabrina Carpenter, la rapera Doechii y Skrillex serán los artistas internacionales que encabezan el cartel del domingo 22 de marzo.

En horas más tempranas estarán en los diferentes escenarios artistas como Deftones, Travis, Lasso, Men I Trust, Bunt, Maracario Martínez y Pirineos en Llamas.

Las presentaciones, que en ocasiones se darán de manera simultánea en varios escenarios, empezarán a las 2:00 p.m. y se extenderán hasta altas horas de la madrugada los tres días programados.

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