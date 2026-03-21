Uno de los más grandes reguetoneros de la historia confiesa que en sus inicios usó joyas falsas en videos musicales: "Teníamos hambre y sueño"

Uno de los más grandes reguetoneros confesó en una entrevista que en sus inicios usó joyas falsas en videos musicales.

Se trata del exponente de música urbana, Wisin, quien admitió en el espacio digital Desde Cero, que junto a Yandel utilizaban estas prendas para aparentar un estatus económico que aún no tenían.

El intérprete de ‘Vacaciones’ expresó que a pesar de que su música ya comenzaba a sonar, el dúo no contaba con el dinero suficiente para adquirir piezas auténticas, por lo que usaban cadenas de materiales económicos, similares a cristales Swarovski, que simulaban ser diamantes.

“Estaba pelado (sin dinero) hasta lo último y aparentando con cadenas de embuste... Cada vez que me preguntaban, yo decía que si era diamante”, comentó Wisin.

Wisin reveló que en videos musicales clásicos como "La Gitana" y "Saoco" (junto a Daddy Yankee), todas las prendas que lucían eran de "fantasía". “Ahí lo que había era hambre y sueño”, aseguró en son de broma.

Mencionó que, para evitar que se notara la falsedad de las joyas bajo las luces de los espectáculos o por el desgaste del sudor, a veces optaban por quitárselas durante las presentaciones.

“Si sudaba se me ponía el cuello verde, en las presentaciones yo me la quitaba, pero nada, es parte del proceso y todos pasamos por eso, después compramos un montón de prendas”, remarcó.

Junto a Yandel, Wisin formó el dúo más icónico del género urbano, "los extraterrestres", marcando el auge del reguetón desde principios de los 2000 con éxitos globales, un Grammy y múltiples premios Billboard.

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Wisin & Yandel revolucionaron el género con un estilo enérgico y constante durante más de dos décadas (1998-2023). Álbumes como ‘Pa'l Mundo’ (2005) marcaron un antes y un después en la internacionalización del reguetón.