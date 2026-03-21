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Sábado, 21 de marzo de 2026
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Reguetón

Uno de los más grandes reguetoneros de la historia confiesa que en sus inicios usó joyas falsas en videos musicales: "Teníamos hambre y sueño"

marzo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Hombre sentado portando una cadena y brazalete - Foto de referencia: Pexels
Hombre sentado portando una cadena y brazalete - Foto de referencia: Pexels
Mencionó que, para evitar que se notara la falsedad de las prendas bajo las luces de los espectáculos o por el desgaste del sudor, a veces optaba por quitárselas durante las presentaciones.

Uno de los más grandes reguetoneros confesó en una entrevista que en sus inicios usó joyas falsas en videos musicales.

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Se trata del exponente de música urbana, Wisin, quien admitió en el espacio digital Desde Cero, que junto a Yandel utilizaban estas prendas para aparentar un estatus económico que aún no tenían.

El intérprete de ‘Vacaciones’ expresó que a pesar de que su música ya comenzaba a sonar, el dúo no contaba con el dinero suficiente para adquirir piezas auténticas, por lo que usaban cadenas de materiales económicos, similares a cristales Swarovski, que simulaban ser diamantes.

“Estaba pelado (sin dinero) hasta lo último y aparentando con cadenas de embuste... Cada vez que me preguntaban, yo decía que si era diamante”, comentó Wisin.

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Wisin reveló que en videos musicales clásicos como "La Gitana" y "Saoco" (junto a Daddy Yankee), todas las prendas que lucían eran de "fantasía". “Ahí lo que había era hambre y sueño”, aseguró en son de broma.

Mencionó que, para evitar que se notara la falsedad de las joyas bajo las luces de los espectáculos o por el desgaste del sudor, a veces optaban por quitárselas durante las presentaciones.

“Si sudaba se me ponía el cuello verde, en las presentaciones yo me la quitaba, pero nada, es parte del proceso y todos pasamos por eso, después compramos un montón de prendas”, remarcó.

Junto a Yandel, Wisin formó el dúo más icónico del género urbano, "los extraterrestres", marcando el auge del reguetón desde principios de los 2000 con éxitos globales, un Grammy y múltiples premios Billboard.

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Wisin & Yandel revolucionaron el género con un estilo enérgico y constante durante más de dos décadas (1998-2023). Álbumes como ‘Pa'l Mundo’ (2005) marcaron un antes y un después en la internacionalización del reguetón.

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