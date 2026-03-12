Reconocido cantautor venezolano de música llanera Reynaldo Armas reaparece en hospital de Bogotá y habló sobre su estado de salud

El reconocido cantautor venezolano de música llanera Reynaldo Armas reapareció en una clínica en Bogotá, Colombia.

Desde ese lugar, el intérprete de temas musicales como: ‘A usted’, ‘La muerte de Rucio Moro’, ‘Una parte de mi patria’, habló de su estado de salud.

A través de un video publicado en sus redes sociales desde una habitación de un centro médico, Armas compartió cierta información con sus seguidores.

Aunque no especificó con exactitud la patología que padece, describió el proceso como "largo, tedioso, peligroso y fuerte".

Sostuvo, entre otras cosas, que ya se encuentra en “franca recuperación tras superar una complicación".

Afirmó además que recibió el alta médica el pasado martes 10 de marzo, tras permanecer hospitalizado durante 30 días en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Medios especializados asocian esta hospitalización con complicaciones de cirugías previas en la columna. Esto, debido a que el artista en diciembre de 2025, ya había suspendido una presentación en Apure por dolores lumbares intensos que le causaron una baja de tensión.

El cantante expresó su intención de regresar a Venezuela entre el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo para continuar su reposo.

También dedicó palabras de gratitud tanto al personal de la clínica, a quienes calificó como "angelitos", como a sus fanáticos.

A pesar de este percance, la celebridad venezolana tiene previsto retomar sus compromisos internacionales, incluyendo un concierto confirmado en el Movistar Arena de Bogotá para el próximo 9 de mayo.

Armas es un célebre cantautor venezolano, conocido como "El Cardenal Sabanero" y una de las figuras más influyentes de la música llanera.

Con más de 30 álbumes, este referente de la música folclórica venezolana ganó el Grammy Latino en 2013 por ‘El Caballo de Oro’.