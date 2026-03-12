NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
Cantante

Reconocido cantautor venezolano de música llanera Reynaldo Armas reaparece en hospital de Bogotá y habló sobre su estado de salud

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Reynaldo Armas, cantautor venezolano - Foto de referencia: EFE
Reynaldo Armas, cantautor venezolano - Foto de referencia: EFE
Aunque no especificó con exactitud la patología que padece, describió el proceso como "largo, tedioso, peligroso y fuerte".

El reconocido cantautor venezolano de música llanera Reynaldo Armas reapareció en una clínica en Bogotá, Colombia.

o

Desde ese lugar, el intérprete de temas musicales como: ‘A usted’, ‘La muerte de Rucio Moro’, ‘Una parte de mi patria’, habló de su estado de salud.

A través de un video publicado en sus redes sociales desde una habitación de un centro médico, Armas compartió cierta información con sus seguidores.

Aunque no especificó con exactitud la patología que padece, describió el proceso como "largo, tedioso, peligroso y fuerte".

Sostuvo, entre otras cosas, que ya se encuentra en “franca recuperación tras superar una complicación".

o

Afirmó además que recibió el alta médica el pasado martes 10 de marzo, tras permanecer hospitalizado durante 30 días en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Medios especializados asocian esta hospitalización con complicaciones de cirugías previas en la columna. Esto, debido a que el artista en diciembre de 2025, ya había suspendido una presentación en Apure por dolores lumbares intensos que le causaron una baja de tensión.

El cantante expresó su intención de regresar a Venezuela entre el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo para continuar su reposo.

También dedicó palabras de gratitud tanto al personal de la clínica, a quienes calificó como "angelitos", como a sus fanáticos.

A pesar de este percance, la celebridad venezolana tiene previsto retomar sus compromisos internacionales, incluyendo un concierto confirmado en el Movistar Arena de Bogotá para el próximo 9 de mayo.

o

Armas es un célebre cantautor venezolano, conocido como "El Cardenal Sabanero" y una de las figuras más influyentes de la música llanera.

Con más de 30 álbumes, este referente de la música folclórica venezolana ganó el Grammy Latino en 2013 por ‘El Caballo de Oro’.

Temas relacionados:

Cantante

Música

Hospitalizado

Bogotá

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Habrá elecciones libres que van a devenir en que probablemente María Corina Machado asuma el poder": periodista Orlando Avendaño sobre el rol de la líder democrática en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Entretenimiento

Ver más
La tenista Aryna Sabalenka tras ganar el Miami Open. (EFE)
Aryna Sabalenka

"Tu y yo para siempre": así quedó captado el momento y gesto de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka cuando su novio le propuso matrimonio

Fotos: Sala de cine en Colombia/ Estatuilla Premios Oscar - Canva
Premios Óscar

Así es como puede ver en salas de Colombia algunas de las películas nominadas a los Premios Oscar 2026: estos son los importantes reestrenos

Festival de Viña del Mar - Foto: EFE
Festival de Viña del Mar

¿Quién es el humorista venezolano que se ganó el cariño de Chile y fue premiado con el máximo reconocimiento en el Festival de Viña del Mar?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan | Foto: EFE
Jefe del Comando Sur

Jefe del Comando Sur de Estados Unidos expresó su deseo por regresar a Venezuela para impulsar el plan de tres fases de Trump

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump "no está contento" con el nombramiento del hijo de Jamenei como nuevo líder del régimen de Irán

Leopoldo López y Diosdado Cabello - AFP
Diosdado Cabello

Leopoldo López desde el exilio califica a Diosdado Cabello de "diablo hecho persona" y pide su salida

María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

"María Corina es una especie de presidente en espera de que se vote": experto sobre el recibimiento que ha tenido la líder venezolana en el escenario internacional

La tenista Aryna Sabalenka tras ganar el Miami Open. (EFE)
Aryna Sabalenka

"Tu y yo para siempre": así quedó captado el momento y gesto de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka cuando su novio le propuso matrimonio

Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
WhatsApp

Así funcionan las cuentas para menores de edad que lanzó WhatsApp: son administradas y controladas por los padres

Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre