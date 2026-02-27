NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Viernes, 27 de febrero de 2026
James Rodríguez

James Rodríguez podría debutar este fin de semana en la MLS: fue convocado por el entrenador de Minnesota

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
James Rodríguez, capitán de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez, capitán de la selección Colombia - Foto: EFE
Rodríguez, de 34 años y capitán de la selección de Colombia, completó su primera semana trabajando a la par de sus compañeros después de finalizar los trámites de visado.

El director técnico de Minnesota United, Cameron Knowles, catalogó este viernes al colombiano James Rodríguez como disponible de cara al debut en casa de los Loons frente a FC Cincinnati en la Major League Soccer (MLS).

Rodríguez, de 34 años y capitán de la selección de Colombia, completó su primera semana trabajando a la par de sus compañeros después de finalizar los trámites de visado.

"Estuvo bien esta semana y está disponible", dijo Knowles previo al entrenamiento de este viernes. "Como con todos los jugadores, tendremos que ver cómo va el partido y lo que necesita", agregó.

o

Knowles sigue apostando por una estrategia de mucha cautela cuando se trata del talentoso volante, quien no disputa un encuentro oficial desde noviembre del 2025.

Con un contrato de seis meses, James apuesta por recuperar su mejor nivel en Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo de este año, en la que figura como uno de los pilares del cuadro que dirige el argentino Nestor Lorenzo.

El ex del Real Madrid ha dado muestras de su talento en los entrenamientos y rápidamente se ha convertido en un aliciente para el resto de la plantilla.

"Hemos podido ver su calidad", dijo el defensor neozelandés, Michael Boxall. "Es muy bueno en espacio reducido, siempre encuentra formas de salir adelante".

"No hemos compartido mucho, pero sabemos que puede marcar la diferencia, debemos encontrarlo en el espacio correcto", sostuvo.

o

El cuadro blanquiazul rescató un punto en su partido debut con un empate 2-2 frente a Austin FC en calidad de visitante y este sábado en la segunda jornada, tendrá su primera presentación de la temporada en el Allianz Field (Saint Paul).

Temas relacionados:

James Rodríguez

MLS

Minnesota

Selección Colombia

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Recursos económicos decomisados al régimen de Venezuela podrían ser usados en reparar a las víctimas: uno de los ponentes de la propuesta explica los detalles

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Freddy Superlano, exprisionero político venezolano / Pancarta de los familiares de los presos políticos en el Rodeo I - Fotos: EFE
Freddy Superlano

"El Rodeo I es más parecido a un campo de concentración que a una cárcel, felicito al que sale y puede estar cuerdo": exprisionero político venezolano Freddy Superlano

Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos.
Nicolás Maduro

Estos son los argumentos que presentó la defensa de Maduro para pedir que se desestime la acusación en su contra en EE. UU.

Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Foto: VOA
Venezuela

"Todo el mundo acepta que aquí tiene que haber una nueva elección": Enrique Márquez a NTN24 tras ser homenajeado por Trump en discurso sobre el Estado de la Unión

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se convirtió en propietario de un club de fútbol en España: "Entiende el potencial de lo que estamos construyendo"

Donald Trump, Claudia Sheinbaum, Mark Carney en sorteo del Mundial 2026 - Foto EFE
Mundial 2026

Tras caos por operativo contra 'El Mencho', Claudia Sheinbaum asegura que existen "todas las garantías" para que el Mundial se celebre en México

Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: AFP
Simeone

El gesto provocador que le hizo Diego 'Cholo' Simeone a Lamine Yamal en la goleada 4-0 del Atlético de Madrid ante el Barcelona en la Copa del Rey

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Frustran robo en Bogotá / FOTO: Captura de video
Sucesos

Héroe sin capa, pero con carro: hombre evitó un robo al embestir con su camioneta a los delincuentes cuando pretendían escapar

Donald Trump en Texas - Foto AFP
Buque petrolero

"360.000 barriles están en el tanquero a mi izquierda": Trump muestra en Texas el petrolero incautado al régimen madurista y anuncia que EE. UU. refinará petróleo de Venezuela

Yvan Gil - Foto EFE
Regimen chavista

Régimen de Venezuela acusa a las autoridades de Panamá de supuestamente forzar la apertura de una maleta diplomática en uno de sus aeropuertos

Tarek William Saab, coladorador del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Tarek William Saab pasa de fiscal represor del régimen venezolano a defensor del pueblo encargado

Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se convirtió en propietario de un club de fútbol en España: "Entiende el potencial de lo que estamos construyendo"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Donald Trump dice que Irán busca negociar para evitar una acción militar de EE. UU.

Hija de Daddy Yankee y Mireddys González
Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee recibe críticas tras asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre