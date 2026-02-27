James Rodríguez podría debutar este fin de semana en la MLS: fue convocado por el entrenador de Minnesota

El director técnico de Minnesota United, Cameron Knowles, catalogó este viernes al colombiano James Rodríguez como disponible de cara al debut en casa de los Loons frente a FC Cincinnati en la Major League Soccer (MLS).

Rodríguez, de 34 años y capitán de la selección de Colombia, completó su primera semana trabajando a la par de sus compañeros después de finalizar los trámites de visado.

"Estuvo bien esta semana y está disponible", dijo Knowles previo al entrenamiento de este viernes. "Como con todos los jugadores, tendremos que ver cómo va el partido y lo que necesita", agregó.

Knowles sigue apostando por una estrategia de mucha cautela cuando se trata del talentoso volante, quien no disputa un encuentro oficial desde noviembre del 2025.

Con un contrato de seis meses, James apuesta por recuperar su mejor nivel en Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo de este año, en la que figura como uno de los pilares del cuadro que dirige el argentino Nestor Lorenzo.

El ex del Real Madrid ha dado muestras de su talento en los entrenamientos y rápidamente se ha convertido en un aliciente para el resto de la plantilla.

"Hemos podido ver su calidad", dijo el defensor neozelandés, Michael Boxall. "Es muy bueno en espacio reducido, siempre encuentra formas de salir adelante".

"No hemos compartido mucho, pero sabemos que puede marcar la diferencia, debemos encontrarlo en el espacio correcto", sostuvo.

El cuadro blanquiazul rescató un punto en su partido debut con un empate 2-2 frente a Austin FC en calidad de visitante y este sábado en la segunda jornada, tendrá su primera presentación de la temporada en el Allianz Field (Saint Paul).