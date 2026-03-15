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Domingo, 15 de marzo de 2026
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Óscar

Ganadores de los Premios Oscar: Jessie Buckley y Michael B. Jordan ganaron en las categorías a Mejor Actriz y Actor

marzo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Este domingo se celebró la edición número 98 de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.

El actor y director Michael B. Jordan ganó este domingo el Oscar a Mejor Actor por su doble papel como dos mafiosos gemelos que se rebelan contra la segregación racial en Estados Unidos y las fuerzas sobrenaturales en 'Sinners'.

El actor derrotó a Timothée Chalamet, estrella de "Marty Supremo", quien había sido el favorito la mayor parte de la temporada de premios de Hollywood, así como a Leonardo DiCaprio ("Una batalla tras otra"), Ethan Hawke ("Blue Moon") y el brasileño Wagner Moura ("Agente secreto").

"Estoy aquí gracias a la gente que vino antes de mí", dijo emocionado Jordan al subir al palco del Teatro Dolby.

"Dios es bueno", añadió, antes de agradecer a su familia, quien lo acompañó a la ceremonia, así como al elenco.

‘Sinners’, una historia sobrenatural sobre la segregación en la década de 1930 en Misisipi, fue un éxito de taquilla en gran parte gracias a Jordan, quien dio vida a los hermanos Smoke y Stack, veteranos de la Primera Guerra Mundial, en su regreso a casa tras trabajar con el crimen organizado.

Entretanto, la actriz irlandesa Jessie Buckley fue la ganadora del Óscar a mejor actriz por su conmovedora interpretación de la maternidad y el amor destrozado por la pérdida en 'Hamnet'.

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Buckley superó a Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You"), Renate Reinsve ("Sentimental Value"), Emma Stone ("Bugonia") y Kate Hudson ("Song Sung Blue").

La actriz de 36 años, originaria de un pequeño pueblo del remoto suroeste de Irlanda, recibió el premio por su trabajo como Agnes, la esposa de William Shakespeare, devastada por la muerte de su hijo, el niño que da título a la aclamada película de la directora Chloe Zhao.

"Quiero dedicar esto al hermoso caos de un corazón maravilloso", dijo al recibir el galardón una muy emocionada Buckley, quien, además de agradecer a sus colegas y a su familia, elogió a la cineasta Zhao por la oportunidad de "conocer a esta mujer deslumbrante y una jornada para comprender el amor de una madre".

"Gracias por reconocerme en este mundo", agregó.

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