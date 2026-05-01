Enrique Gómez sobre la idea de Gustavo Petro de hacer una Asamblea Constituyente: “Creo que es una cortina de humo”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vuelve a poner sobre la mesa una propuesta que divide al país: una posible Asamblea Constituyente, el mandatario insiste en que es necesaria para transformar el modelo institucional y avanzar en sus reformas, pero críticos advierten que podría abrir la puerta a una concentración de poder.

Enrique Gómez, jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de La Espriella y senador electo de Colombia, habló en La Tarde de NTN24 sobre la idea una Asamblea Constituyente en Colombia y aseveró que se trata de una cortina de humo para distraer la atención de la creciente oleada de violencia y el caos en el sistema de salud.

“Creo que es una cortina de humo del gobierno para distraer el debate de lo que realmente está sucediendo que es el incremento de violencia en el país, la pérdida del control del territorio, la corrupción rampante y la destrucción al sistema de la salud, no hay que prestarle mucha atención”, señaló.

“Colombia no quiere una dictadura de izquierda y no quiere una Asamblea Constituyente y por eso es importante rechazar este esfuerzo que desgraciadamente lo quieren hacer con los recursos de los colombianos”, puntualizó Gómez.