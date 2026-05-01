NTN24
Viernes, 01 de mayo de 2026
Viernes, 01 de mayo de 2026
Gustavo Petro

Enrique Gómez sobre la idea de Gustavo Petro de hacer una Asamblea Constituyente: “Creo que es una cortina de humo”

mayo 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El mandatario colombiano, pese a que en campaña prometió que no convocaría una asamblea constituyente, insistió en que es necesaria para las reformas sociales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vuelve a poner sobre la mesa una propuesta que divide al país: una posible Asamblea Constituyente, el mandatario insiste en que es necesaria para transformar el modelo institucional y avanzar en sus reformas, pero críticos advierten que podría abrir la puerta a una concentración de poder.

o

Enrique Gómez, jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de La Espriella y senador electo de Colombia, habló en La Tarde de NTN24 sobre la idea una Asamblea Constituyente en Colombia y aseveró que se trata de una cortina de humo para distraer la atención de la creciente oleada de violencia y el caos en el sistema de salud.

“Creo que es una cortina de humo del gobierno para distraer el debate de lo que realmente está sucediendo que es el incremento de violencia en el país, la pérdida del control del territorio, la corrupción rampante y la destrucción al sistema de la salud, no hay que prestarle mucha atención”, señaló.

Colombia no quiere una dictadura de izquierda y no quiere una Asamblea Constituyente y por eso es importante rechazar este esfuerzo que desgraciadamente lo quieren hacer con los recursos de los colombianos”, puntualizó Gómez.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Asamblea Constituyente

Colombia

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Dónde están los medicamentos de Estados Unidos para los pacientes en Venezuela? Hubo fotos y aplausos, pero las cajas no aparecen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Enrique Gómez sobre la idea de Gustavo Petro de hacer una Asamblea Constituyente: “Creo que es una cortina de humo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Están comprometidos con el proceso electoral”: Juan Pablo Guanipa tras su encuentro con senadores republicanos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cuando hablaba con él, comencé a temblar": periodista relata indignada su encuentro con Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Félix Plasencia

"Tonterías": indignante respuesta de Félix Plasencia, representante del régimen en EE. UU., sobre presos políticos en Venezuela

Foto de referencia: Canva
Oro

EE. UU. ha estado utilizando oro ilegal de cárteles colombianos para fabricar sus monedas: graves revelaciones del New York Times

Ataques de EE. UU. contra el régimen de Irán - Fotos: EFE
Régimen de Irán

Estudio revela el nivel de desgaste de la capacidad militar del régimen de Irán tras ataques de Estados Unidos: "Ya no tiene cómo defender lo poco que le queda"

Marcha del Día del Trabajo en Venezuela / FOTO: EFE
Día del Trabajo

Así será la marcha del 1 de mayo en Venezuela por mejores condiciones laborales: “El salario está prácticamente desaparecido”

Juan Pablo Guanipa (EFE)
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa le pidió a Marco Rubio acelerar la transición en Venezuela e insistió que María Corina Machado debe volver pronto a su país

Más de Actualidad

Ver más
Una persona manipula una computadora y un celular - Foto de referencia - Pexels
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos lanza medidas y recompensas contra red de estafas en línea

Wilmer Ruperti, empresario venezolano / Unidades del SEBIN - Fotos de referencia: Instagram / EFE
Régimen

Así reapareció el empresario venezolano cercano al régimen Wilmer Ruperti tras ser detenido por el SEBIN

Policía turca en escuela que vivió tiroteo. (EFE)
Turquía

Tiroteo en escuela secundaria de Turquía deja al menos 16 personas, en su mayoría estudiantes, heridas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (EFE)
Fútbol

El Real Madrid confirmó que Kylian Mbappé está lesionado: ¿se pierde el Mundial?

Una persona manipula una computadora y un celular - Foto de referencia - Pexels
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos lanza medidas y recompensas contra red de estafas en línea

Wilmer Ruperti, empresario venezolano / Unidades del SEBIN - Fotos de referencia: Instagram / EFE
Régimen

Así reapareció el empresario venezolano cercano al régimen Wilmer Ruperti tras ser detenido por el SEBIN

Policía turca en escuela que vivió tiroteo. (EFE)
Turquía

Tiroteo en escuela secundaria de Turquía deja al menos 16 personas, en su mayoría estudiantes, heridas

James Rodríguez y su poca actividad con Minnesota - Foto: AFP
James Rodríguez

Sigue sin sumar minutos: James Rodríguez vio desde el banco la victoria de Minnesota

Partido entre Vélez Sarsfield vs. Central Córdoba / Cancha de fútbol - Fotos: X / Pexels
Argentina

¿Es este el blooper número 1 en lo que va de 2026?: la insólita jugada de cara al gol que no pudo concretar un futbolista de la primera división de Argentina

Gustavo Petro - Presidencia de Colombia
Gustavo Petro

Preocupante advertencia del presidente colombiano Gustavo Petro contra gobernantes del país a quienes amenazó con “llevar presos”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre