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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Shakira

Este es el país en el que se construirá un estadio específicamente para conciertos de Shakira: "Va a ser de otro mundo, una producción que no se ha visto nunca"

marzo 16, 2026
Por: Luis Cifuentes
Shakira en concierto en Ciudad de México - Foto: EFE
Shakira en concierto en Ciudad de México - Foto: EFE
La cantante colombiana se encuentra en medio de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”.

Shakira es sin duda una de las artistas colombianas más importantes a nivel mundial. Actualmente, la artista barranquillera se encuentra en medio de su gira “Las mujeres ya no lloran”, de gran éxito internacional.

La cantante colombiana viene de realizar un concierto gratuito el pasado domingo 1 de marzo en Ciudad de México con la participación récord de más de 400 mil personas que se congregaron en el Zócalo.

En las últimas horas, la intérprete barranquillera dio a conocer una información que sorprendió a sus seguidores de cara al cierra de su gira.

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Durante una entrevista con el programa de la televisión española, Al cielo con ella, de Henar Álvarez, Shakira reveló detalles de su concierto en España, el cual aseguró está “reservado para el final”.

“Voy a tirar la casa por la ventana desde todos los puntos de vista”, dijo Shakira sobre su concierto en el país ibérico.

Además, reveló que para los conciertos programados en territorio español se tiene prevista la construcción de un estadio exclusivamente para sus presentaciones y el cual llevará su nombre.

“Live Nations está preparando un estadio especialmente para estos conciertos, se va a llamar el estadio Shakira”, indicó.

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“Va a ser de otro mundo, una producción que no se ha visto nunca en España”, agregó.

Por último, la artista colombiana señaló que “van a ser más de dos días” de conciertos para los españoles.

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