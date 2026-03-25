Director de la trilogía de 'El Señor de los Anillos' anunció una nueva cinta de la famosa franquicia de fantasía que contará con la participación del comediante Stephen Colbert

Han pasado 23 años desde el último lanzamiento de una película relacionada con el universo de fantasía de "El Señor de los Anillos", por lo que se esperaba que la famosa franquicia estuviera cerrada.

Pese a que se creyó que "El Señor de los Anillos: el retorno del Rey" era la última cinta del universo de fantasía basada en la novela de J.R.R. Tolkien, las cosas tomaron un giro muy distinto en las últimas horas.

El director de la trilogía, Peter Jackson ha anunciado que se haga una nueva película de "El Señor de los Añillos". En un video publicado en redes por el "Día de la Lectura de Tolkien y la destrucción del Anillo Único", Jackson anunció que dirigirá la nueva cinta que será coescrita por el famoso comediante Stephen Colbert.

Colbert, conocido por conducir el famoso programa "The Late Show", se unió a Jackson en el video para compartir todos los detalles del ambicioso proyecto.

El filme se llama "El Señor de los Anillos: Sombras del Pasado" y seguirá a uno que ya está en marcha "La Caza de Gollum", el cual está previsto para 2027 y será dirigido por Andy Serkis.

Según lo que contó Colbert, la cinta de la cual él coescribirá el guion estará basada en los seis primeros capítulos de la novela "El Señor de los Anillos", los cuales no hacen parte de la primera entrega.

El famoso comediante, que ha dejado en claro que es un amante de las novelas de J.R.R. Tolkien, explicó que cuando lo leyó pensó: "Quizá eso podría ser una historia independiente que encaje dentro de la historia principal. ¿Podríamos hacer algo que fuera totalmente fiel a los libros y, al mismo tiempo, respetara por completo las películas que ya se han hecho?".

Según el medio Variety, la trama estará ubicada 14 años después de la muerte de Frodo, Sam, Merry y Pippín, mientras que la hija de Sam, Elanor, descubre un secreto que había permanecido oculto y a su vez intenta averiguar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse.

El presentador de "The Late Show", programa que llegará a su fin en mayo, afirmó en el video publicado por Warner Bros que: "Estoy bastante contento con esto. Ya sabes lo que significan los libros para mí y lo que significan tus películas para mí".

Y expresó que para comunicar su idea le costó muchos años reunir el valor de llamar a Jackson: "Estoy bastante contento con esto… ya sabes lo que significan los libros para mí y lo que significan tus películas para mí".

Stephen también reveló que tanto él como Jackson y McGee han estado trabajando junto a la guionista Philippa Boyens para desarrollar la historia. "No podría estar más feliz de decir que les encantó, y en eso es en lo que vamos a estar trabajando", afirmó.

El acercamiento de Stephen Colbert con la franquicia de fantasía no es nada nuevo, ya que tuvo un pequeño papel en la secuela "El hobbit: la desolación de Smaug".

La trilogía de "El Señor de los Anillos" ha sido significativa para la carrera de Jackson al otorgarle 17 premios Oscar, 11 de los cuales se consagró ganador en las categorías 'Mejor Director' y 'Mejor Película'.